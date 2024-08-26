أول سعودي في تاريخ الدوري الإيطالي..

يستعد سعود عبد الحميد، الظهير الأيمن لفريق الهلال، للسفر إلى مدينة روما، صباح اليوم (الإثنين)، حيث تواجد اللاعب في مطار الملك خالد الدولي، في ساعة مبكرة، من أجل التوجه إلى فريق العاصمة الإيطالية، من أجل إجراء الفحوص الطبية وتوقيع العقود بشكل رسمي.

وأرسل الهلال موافقته الرسمية على بيع عقد سعود عبد الحميد إلى روما، لتصبح الجماهير في انتظار حسم صفقة أول لاعب سعودي في تاريخ الدوري الإيطالي، فيما ينتظر بطل دوري روشن، وصول الظهير البرتغالي جواو كانسيلو، إلى الرياض، الأربعاء، من أجل إتمام الاتفاق على تمثيل الزعيم في الموسم الجديد، قادمًا من نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا السياق، ذكر جياني كاستالدي، المسؤول الإعلامي في روما، لصحيفة "الرياضية"، أنه لن يحدث أي شيء قبل الثلاثاء، حيث سيخضع سعود عبد الحميد للفحوصات الطبية، وبعد اجتيازها سيتم توقيع العقود.

ومن المتوقع أن ينافس سعود على مركز الظهير الأيمن في روما، كل من التركي محمد زكي شيليك، الهولندي ريك كارسدورب، فيما قرر المدرب الإيطالي دانييلي دي روسي، استبعاد كارسدورب من حساباته، وأخرجه من القائمة المقدّمة إلى رابطة دوري بلاده، قبل الموسم الجديد، فيما خاض شيليك مباراة روما في الجولة الأولى من الدوري الإيطالي، أمام كالياري، ولعب دقائق المباراة كاملة، لعدم وجود ظهير بديل.

وعلى مدار موسمين ونصف مع الهلال، منذ قدومه من الاتحاد في يناير 2022، استطاع سعود عبد الحميد (25 عامًا) أن يصبح عنصرًا أساسيًا في صفوف الزعيم، حيث خاض 115 مباراة رسمية، سجل خلالها 5 أهداف وصنع 18 تمريرة حاسمة، كما توج بألقاب الدوري السعودي (مرتين)، ومثلهما في كأس خادم الحرمين الشريفين، كما رفع كأس الدرعية للسوبر السعودي مرتين، فيما بلغ نهائي دوري أبطال آسيا وكأس العالم للأندية.