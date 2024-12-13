"تلقيت عروضًا أوروبية له" .. وكيل سعود عبد الحميد يكشف عن مفاجأة جديدة ويقارنه بسالم الدوسري

تعرف على ما قاله وكيل سعود عبد الحميد عنه

كشف أحمد المعلم وكيل أعمال النجم سعود عبد الحميد، الظهير الأيمن لفريق نادي روما الإيطالي، عن مفاجأة جديدة بخصوص مسيرته مع فريقه.

وقال المعلم خلال بودكاست "مايكس": "سعود لم يغب عن أي مباراة في قائمة الـ18 لاعبًا مع روما، مع 3 مدربين مختلفين (دي روسي ويوريتش ورانييري)، وهناك لاعبين جاؤوا من دوريات أوروبية معروفة وخارج قائمة روما تمامًا".

وواصل: "سالم الدوسري قائد المنتخب وأفضل لاعب في آسيا، في تجربته الاحترافية مع فياريال الإسباني، خلال 20 مباراة دخل في قائمة الفريق في مباراة واحدة، ولعب نصف ساعة فقط ".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "سعود لم يعسكر مع النادي، وأول لاعب يلعب بالدوري الإيطالي وتدخل في كل مباراة تشكيل الـ18 ليس بالأمر السهل".

واختتم المعلم تصريحاته قائلًا: "تلقيت عروضًا أوروبية من أجل الحصول على خدمات سعود عبد الحميد في الصيف القادم، رغم أنه يدخل قائمة روما فقط دون أن يلعب".

يُذكر أن سعود عبد الحميد قد شارك بصفة أساسية في مباراة روما أمس الخميس، ضد فريق سبورتنج براجا البرتغالي، حيث نجح في تسجيل هدف، وتألق وكان أحد أبرز نجوم المباراة.