"بدائي وانتهازي" .. أسطورة الهلال يصف وكيل سعود عبد الحميد بكلمات قاسية بعد احترافه في روما!

أضاعوك وأي فتى أضاعوا!

وجه فيصل أبوثنين، أسطورة نادي الهلال، رسالة إلى سعود عبد الحميد، ظهير الفريق السابق، والمحترف في روما الإيطالي، في ظل البداية المتعثرة للاعب وبقائه على مقاعد البدلاء في معظم المباريات.

وللمباراة التاسعة على التوالي، يظل سعود عبد الحميد أسيرًا لمقاعد البدلاء، في الدوري الإيطالي، ليشاهد خسارة فريقه روما أمام هيلاس فيرونا بنتيجة (2-3)، ضمن الجولة الحادية عشرة من المسابقة، فيما خاض سعود مباراتين فقط مع الجيالوروسي، في بطولة الدوري الأوروبي، بديلًا أمام أتلتيك بيلباو الإسباني، وأساسيًا ضد إلفسبورج السويدي.

ونشر أبوثنين، رسالة، عبر منصة (إكس)، قال فيها "أضاعوك وأي فتى أضاعوا! عندما يدير أعمالك مدير بدائي وانتهازي وبعيد عن الاحترافية، ستخسر الكثير في مسيرتك الرياضية! وعندما تحترم بطلب وليس بعرض ستكون أسير الاحتياط! وعندما تكون في فريق تقدم معه أجمل المستويات وتذهب لفريق لم يحقق في مسيرته الدوري إلا ثلاث مرات ستنتهي بأسرع الأوقات".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكان أحمد المعلم، وكيل اللاعب سعود عبد الحميد، قد نفي فكرة انتقال اللاعب إلى روما عن طريق "وساطة" مانشيني، المدير الفني السابق للمنتخب السعودي، بكلمات قال فيها "الواسطات وُجدت لخدمة من لا يمتلك القيم أو المبادئ أو المؤهلات، فهناك من يصنع الحدث، وهناك من يقتات على الأزمات".

وانتقل سعود عبد الحميد إلى صفوف روما، في الميركاتو الصيفي الماضي، قادمًا من الهلال، إبان وجود الإيطالي دانييلي دي روسي، مديرًا فنيًا للذئاب، قبل أن يتم إقالته وتعيين الكرواتي إيفان يوريتش.

ويحتل روما المركز الحادي عشر في جدول الدوري الإيطالي، برصيد 13 نقطة، بعد مرور إحدى عشرة جولة، موقعًا على 3 انتصارات فقط، مقابل 4 تعادلات و4 هزائم.