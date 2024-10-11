"لن يستمر مع منتخب السعودية" .. سعود عبدالحميد يقرر العودة إلى روما سريعًا

قمة مرتقبة في الدوري الإيطالي..

اتخذ النجم الدولي السعودي سعود عبدالحميد، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما الإيطالي، قرارًا جديدًا، قبل المواجهة المرتقبة بين منتخب بلاده والبحرين.

السعودية تستضيف منتخب البحرين، يوم 15 أكتوبر الجاري، على ملعب "الجوهرة المشعة" في مدينة جدة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات، بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وفي هذا السياق.. كشفت صحيفة "الرياضية"، خلال الساعات الأولى من اليوم السبت، عن تفضيل سعود "العودة" إلى ناديه روما، بدلًا من البقاء في معسكر منتخب السعودية ومساندة زملائه؛ وذلك بعد تأكد غيابه أمام البحرين.

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ولن يتمكن سعود من المشاركة أمام البحرين، بسبب الإيقاف لـ"تراكم البطاقات"؛ حيث قام الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب السعودي، باستدعاء نجم الأهلي علي مجرشي، بدلًا منه.

وأعلنت الصحيفة "مغادرة" ظهير أيمن نادي روما، الأراضي السعودية، فجر اليوم السبت؛ لكي يبدأ الاستعداد سريعًا مع زملائه - غير الدوليين - في روما، لمواجهة العملاق الإيطالي إنتر، مساء يوم الأحد القادم.

روما يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر، على ملعب "الأوليمبيكو"، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإيطالي، للموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

جدير بالذكر أن روما يحتل المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، برصيد 10 نقاط من 7 مباريات، وبفارق 4 نقاط عن إنتر "الوصيف"، و6 عن نابولي "المتصدر".