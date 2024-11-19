ضرب بالسخرية والشماتة عرض الحائط .. سعود عبدالحميد يضع لاعبي المنتخب السعودي في موقف محرج أمام إندونيسيا!

الظهير السعودي المحترف ارتكب عدة أخطاء ولكن!

أينما ارتحل سعود عبدالحميد؛ ظهير أيمن روما الإيطالي والمنتخب السعودي، أصبحت السخرية والشماتة تلاحقه منذ الرحيل عن الهلال في الميركاتو الصيفي الماضي، والليلة أمام إندونيسيا كذلك تصيد البعض له عدة لقطات، للسخرية منه.

صاحب الـ25 عامًا شارك اليوم الثلاثاء، في هزيمة الأخضر التاريخية أمام إندونيسيا بثنائية نظيفة، ضمن الجولة السادسة من دور المجموعات بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وارتكب سعود عدة أخطأ أثناء المباراة، ربما أبرزها تدخله على زميله حسان تمبكتي في لقطة الهدف الثاني لأصحاب الأرض، لكن رغم ذلك، كان عبدالحميد أفضل حالًا من كافة زملائه الذين قدموا أداءً متواضعًا..

الموضوع يُستكمل بالأسفل

محترف روما حصل على التقييم الأعلى في المباراة من بين لاعبي السعودية بواقع 8 درجات من أصل عشر، بحسب موقع "سوفا سكور"، فيما كان لاعب الوسط محمد كنو هو وصيفه بـ7.7 درجة.

في الأساس أفضل لاعب في اللقاء بشكل عام حصل على 8.4 درجات ألا وهو صاحب ثنائية إندونيسيا مارسيلينو فيردينان.

وبالتركيز على أرقام سعود، فقد مرر ثلاث تمريرات مفتاحية لزملائه، لم ينجحوا في استغلالها لهز الشباك، فيما وصلت دقة تمريراته لـ86.4%، وأرسل سبع عرضيات بنسبة نجاح 84.4%.

بينما نجح في الالتحامات الأرضية بواقع 3 من أصل 5، وفي التحام هوائي واحد من أصل اثنين.

لكن عابه كثرة فقدان الكرة بواقع 21 مرة، وقام بتدخل واحد ناجح وشتت الكرة من مناطق الخطورة مرة واحدة أيضًا.

ربما أرقام عبدالحميد ليست بالجيدة، لكنه كان الأفضل مقارنة بأداء زملائه، ورغم جلوسه على مقاعد البدلاء في النادي الإيطالي.

يذكر أن حاليًا ومع مرور ست جولات من التصفيات الآسيوية، تحتل السعودية المركز الرابع في جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد ست نقاط، متساوية مع أستراليا "الوصيفة" وإندونيسيا "المركز الثالث"، والصين "المركز الخامس"، لكن صاحبة المركز الثاني لم تخض مباراة هذه الجولة بعد، إذ مقرر أن تلتقي بالبحرين "متذيلة الترتيب بخمس نقاط"، مساء اليوم الثلاثاء.