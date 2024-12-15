في ليلة سقوط روما .. سعود عبد الحميد يدفع ثمن نظرية رانييري "الغريبة" وتشيليك يقدم الهدايا لرجال فابريجاس

سعود الحاضر الغائب في ليلة خسارة روما "المحبطة" أمام كومو..

يمكن القول إن الشيء الجيد الذي فعله سعود عبد الحميد في مباراة روما وكومو، هو أنه شارك بشكل عام، والتي كانت كفيلة ليحقق رقمًا جديدًا مع الذئاب في الدوري الإيطالي.

فيما عدا ذلك، فإن سعود لم يقدم أداءً مقنعًا في مباراة كومو، والتي أنهاها روما بخسارة مفاجئة أمام كومو بنتيجة (0-2)، على ملعب جوسيبي سينيجاليا، ضمن حساب الجولة السادسة عشرة من الدوري الإيطالي.

قرار غريب من المدير الفني المخضرم كلاوديو رانييري، أسفر عن تراجع أداء سعود عبد الحميد، بعدما تألق في مباراتي روما الماضيتين، حيث صنع تمريرة حاسمة أمام ليتشي، وسجل هدفًا أمام سبورتنج براجا البرتغالي، في الدوري الأوروبي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ونجح المدرب سيسك فابريجاس لقيادة كومو لفوز مثير، بهدفين أحرزهما جابريلوني ونيكو باز في الدقيقتين 90+3 و90+7، ليتجمد رصيد روما عند 16 نقطة، في المركز الثاني عشر من جدول الدوري الإيطالي، بينما رفع كومو، العائد لدوري الأضواء، بعد غياب 21 عامًا، رصيده إلى 15 نقطة، ليصعد إلى المركز الخامس عشر.

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز الملاحظات حول مشاركة سعود عبد الحميد في مباراة كومو وروما..

التاريخ كُتب قبل صافرة المباراة

وقرر رانييري مكافأة سعود عبد الحميد، بمنحه فرصة اللعب في التشكيل الأساسي لروما أمام كومو، ليصبح أول لاعب سعودي يلعب أساسيًا في تاريخ الدوري الإيطالي.

وبالتالي، فإن أبرز الأرقام التي حققها سعود عبد الحميد، حتى الآن، في رحلته مع روما، هي كالآتي..

- أول لاعب سعودي يشارك في الدوري الإيطالي: مباراة روما ونابولي في الجولة الثالثة عشرة.

- أول لاعب سعودي يشارك أساسيًا في الدوري الإيطالي: مباراة روما وكومو في الجولة السادسة عشرة.

- أول لاعب سعودي يسجل هدفًا في المسابقات الأوروبية: مباراة روما وسبورتنج براجا في الدوري الأوروبي.

- أول لاعب سعودي يصنع تمريرة حاسمة في الدوري الإيطالي: مباراة روما وليتشي في الجولة الخامسة عشرة.

تجربة رانييري قد لا تتكرر

ورغم قرار رانييري، بالدفع بسعود عبد الحميد أساسيًا، إلا أن الغريب في الأمر، أنه قرر المشاركة به مع التركي زكي تشيليك في مواجهة كومو، بخطة 3-4-2-1، حيث اعتمد على تواجد تشيليك في الدفاع، مع الإبقاء على هوميلس ومانشيني على مقاعد البدلاء، والاعتماد على سعود في خط الوسط.

وطبقًا لذلك، فإن رانييري فرض على سعود الاعتماد على انطلاقاته من الناحية اليمنى، من أجل تدعيم التكتل الهجومي لروما في منطقة كومو، إلا أن الغريب أن تشيليك كان ينطلق معه للأمام أيضًا، الأمر الذي كان يساهم في رد أصحاب الأرض، بمحاولة استغلال تلك الجبهة لصنع الفرص الخطيرة على مرمى الجيالوروسي.

وبدا سعود أقل جرأة على الاختراق من العمق، مكتفيًا بتسديد كرة واحدة في الدقيقة 30، على حدود منطقة الجزاء، بعد استقبال تمريرة عرضية مثالية من أنخيلينو، إلا أن الكرة مرت بعيدًا عن المرمى.

فيما عدا ذلك، فإن سعود أهدر فرصة هدف محقق بعد استقبال كرة عرضية، ليفشل في إيداعها بالشباك من داخل منطقة الجزاء، في الدقيقة 28، كما كاد تهوره أن يكلفه بطاقة صفراء في الدقيقة 61، بعد دفع لاعب كومو أثناء محاولة هجومية.

وبالنظر إلى ما قدمه التركي زكي تشيليك، فإنه كان أفضل من سعود عبد الحميد، نظرًا لتركيزه على التدعيم الدفاعي، فيما قدم أحد أخطر فرص روما في اللقاء، خلال الدقيقة 16، بتسديدة - على الطائر - مرت فوق العارضة.

وكان حظ سعود "التعس"، أنه كان في مواجهة أحد أبرز لاعبي كومو في اللقاء، وهو فاديرا، الذي صنع الخطورة على الجبهة اليسرى لفريقه، واليمنى لروما، علمًا بأن فاديرا أقلق جماهير روما، بالدهس على قدم سعود في الدقيقة 27، والذي ظل على الأرض لدقائق قليلة، قبل أن يستأنف اللعب بصورة طبيعية.

أخطاء زكي تشيليك تمنح الهدايا لكومو

ومع دخول الوقت بدل الضائع، نجح لاعبو كومو في استغلال الجبهة اليمنى لروما، ليقدم باتريك كورتوني، عرضية إلى جابريلوني، الذي أودع الكرة في الشباك، بينما اكتفى زكي تشيليك بمراقبتها من بعيد، وفشل بديل سعود، مانشيني، في إبعاد الكرة.

وبعد 4 دقائق، وقبيل إطلاق صافرة النهاية، فإن روما ترك شوارعه الخلفية فارغة، وانطلق لاعبوه لمحاولة إدراك التعادل، ليستغل كومو الفرصة ويتجه في فرصة شبه انفراد، عجز خلالها زكي تشيليك عن الوصول في الوقت المناسب، لمنع نيكو باز من ترجمة تمريرة جابريلوني، ليسدد الكرة في الشباك، ويجبر تشيليك على مشاهدة الكرة أيضًا وهي تعانق الشباك.

ورغم أخطاء تشيليك مع روما، إلا أن رانييري لا يزال متمسكًا به، باعتباره عنصر الخبرة بالطبع، إذا ما قورن بسعود عبد الحميد، الأمر الذي دفع به لإخراج سعود مبكرًا، ولكن السؤال هو "هل يمكن الجمع بين تشيليك وسعود في تشكيل واحد مجددًا؟"

ماذا قدم سعود عبد الحميد بلغة الأرقام؟

ولعب سعود عبد الحميد 62 دقيقة في مباراة كومو وروما، قبل أن يغادر الملعب، ويشارك جيانلوكا مانشيني بديلًا له، فيما لمس الكرة 45 مرة، قدم خلالها 23 تمريرة صحيحة، بنسبة دقة 85%، فيما لم يقدم أي أرقام دفاعية، بينما أرسل كرة عرضية واحدة تكللت بالنجاح، بينما خسر الاستحواذ على الكرة 8 مرات.

وعانى سعود من الرقابة اللصيقة، التي جعلته لم ينجح في المواجهات الثنائية، سوى مرة واحدة من أصل 3 محاولات، كما فشل في مراوغته الوحيدة للاعبي كومو.