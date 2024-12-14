سعود عبد الحميد ينتظر "هدية ريال مدريد" .. أسماء كبرى مرشحة لقيادة روما بعد انتهاء مهمة رانييري

روما يبدأ تحركاته لضم مدرب جديد في الموسم المُقبل..

بدأت إدارة نادي روما الإيطالي، تحركاتها من أجل تحديد هوية المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم، خلال الموسم الرياضي المُقبل، ضمن الاتفاق المبرم مع المدرب المخضرم كلاوديو رانييري.

وتعاقد روما مع رانييري، الذي عاد من الاعتزال، لتدريب الذئاب، في نوفمبر الماضي، خلفًا للكرواتي إيفان يوريتش، الذي تمت إقالته لسوء النتائج، حيث يقود كلاوديو الفريق بعقد حتى نهاية الموسم، قبل أن يتحول إلى مستشار المالكين في جميع الأمور الرياضية بالنادي، فضلًا عن مشاركته مع الإدارة في اختيار المدير الفني الجديد.

وتحت قيادة رانييري، شهد روما، بدء تألق سعود عبد الحميد، ظهير المنتخب السعودي، والذي نال فرصة حقيقية للمشاركة، بعدما عانى من التواجد على مقاعد البدلاء، والمشاركة دقائق قليلة مع المدربين دانييلي دي روسي، وإيفان يوريتش، والمشاركة لدقائق قليلة، فيما تمكن سعود من صناعة تمريرة حاسمة أمام ليتشي بالدوري الإيطالي، كما نجح في إحراز أول أهدافه بقميص روما، بعد هز شباك سبورتنج براجا البرتغالي في الدوري الأوروبي.

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وذكرت صحيفة "كورييري ديلو سبورت"، الإيطالية، أن هناك أسماء لامعة ضمن قائمة المرشحين لتدريب روما في الموسم المُقبل، خلفًا لكلاوديو رانييري، مثل كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، وماسيميليانو أليجري، مدرب يوفنتوس السابق.

وتمتلك إدارة روما، أهداف طموحة للمدرب المستقبلي، حيث ورد أن أنشيلوتي، الذي قد يغادر ريال مدريد مع نهاية الموسم الجاري، في قائمة المرشحين التي تفكر بها عائلة فريدكين وجيسولفي، والمدرب رانييري، كونه خيارًا جذابًا لنادي العاصمة.

وجاء أيضًا، فينتشينزو مونتيلا، المدير الفني لمنتخب تركيا، كخيار محتمل، والذي تم الاتصال به عقب إقالة يوريتش، إلا أنه لا يزال لديه عقد مستمر مع الاتحاد التركي لكرة القدم، فيما وردت إذا توك سبورت، منذ أيام، بأن أليجري وافق على قيادة وست هام الإنجليزي، ولكنه اشترط تدريب الفريق في بداية الموسم المُقبل.