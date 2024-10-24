"نحس" سعود عبدالحميد ينفك عن روما أمام دينامو كييف .. و"العقلية غير الاحترافية" للسعودي توحي بمستقبل غير مبشر له!

ليلة سعيدة على ذئاب إيفان يوريتش في الدوري الأوروبي أخيرًا..

والآن يمكن أن يتنفس روما الإيطالي الصعداء من جديد بعد فترة "ضنك" مر بها منذ بداية أكتوبر الجاري والذي شارف على الانتهاء..

الذئاب نجحوا في الفوز اليوم الخميس، أمام ددينامو كييف الأوكراني بهدف نظيف، سجله أرتيم دوفبيك في الدقيقة 23 من عمر الشوط الأول، ضمن الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بمسابقة الدوري الأوروبي.

بهذا الفوز ارتفع رصيد كتيبة المدرب الكرواتي إيفان يوريتش للنقطة الرابعة محتلين المركز الـ16 في جدول الترتيب - مؤقتًا لحين انتهاء مباريات تلك الجولة -، فيما يحل الفريق الأوكراني المركز الـ35 (قبل الأخير) دون أي نقطة.

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نحس سعود "ينفك" عن روما!

فوز الليلة أمام دينامو كييف هو الأول للفريق الإيطالي بعد التعثر في الثلاث مباريات الماضية، جميعها في أكتوبر الجاري..

الذئاب بدأوا الشهر بالخسارة أمام إلفسبورج السويدي (1-0) بالجولة الثانية من الدوري الأوروبي، ثم بالتعادل أمام مونزا (1-1) فالهزيمة أمام إنتر (1-0)، ضمن الجولتين السابعة والثامنة من الدوري الإيطالي.

وبتخصيص الحديث عن المسابقة القارية، فهو أول انتصار لروما بها بعد التعادل أمام أتلتيك بيلباو (1-1) في الجولة الأولى ثم الهزيمة أمام إلفسبورج.

المفارقة بين الجولتين الأولى والثانية والجولة الثالثة هي أن سعود عبدالحميد شارك أمام بيلباو (19 دقيقة) وأمام الفريق السويدي (65 دقيقة)، وفي كلتاهما فشلت كتيبة يوريتش في تحقيق الفوز.

لكن مع أول غياب له، ابتسمت المستديرة لروما، ليبقى أمله في التأهل للدور المقبل القائم!

مؤكد أن مشاركة سعود في المباريات الماضية لم تكن السبب الرئيس في عدم تحقيق الانتصارات، بل يتحملها النجوم القدامى في المقام الأول إلا أن الربط بين الوافدين الجدد و"النحس" تبقى قائمة، حتى تنتهي مرحلة "تحسس الطريق" وتأتي مرحلة "التأقلم الكامل والانخراط مع القدامى"!

احذر يا سعود من عقليتك "غير الاحترافية"!

على جانب آخر، وبينما يقاتل الظهير السعودي سعود عبدالحميد على مكان داخل المستطيل الأخضر بين الذئاب، وإن كان البعض نصحه بالحاجة للتطور الفني كي ينال مراده، ربما لم يبدأ بعد العمل على "عقليته"..

لم يخرج سعود لاستفزاز جماهير الهلال بعد رحيله بأي تصريح كما أنه لم يذكرهم في حديثه مطلقًا سواء بشكل إيجابي أو سلبي، لكن أفعاله وحدها تكفي لإثارة غضبهم.

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سعود قرر الإعجاب بمنشور المغربي سفيان رحيمي؛ مهاجم العين، الذي ضرب شباك الهلال بثلاثية "هاتريك" قبل أيام قليلة، ضمن الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بدوري أبطال آسيا للنخبة، في اللقاء الذي انتهى بفوز بطل السعودية بنتيجة (5-4).

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هذا التصرف فتح جبهة جديدة ضد عبدالحميد، الذي كان قد قام بالفعل فور رحيله لروما بإلغاء متابعة حساب الهلال عبر "إنستجرام"، في وقت بالفعل يتعرض لحملة تقليل وتشويه من قبل بعض المنتمين للقلعة الزرقاء الغاضبين من إصراره على الرحيل في الصيف الماضي.

تلك التصرفات رغم أنها تبدو بسيطة إلا أنها عالم كرة القدم و"تلاسناته"، تكشف عن "عقلية غير احترافية" من المحترف السعودي، الذي بدلًا من التركيز على مسيرته في القارة العجوز التي لم يظهر لها أي ملامح بعد، يتجه لاستفزاز من دعموه في الماضي القريب!

لم يكن عبدالحميد يومًا من اللاعبين المستفزين سواء داخل الملعب أو خارجه، لكنه سلك هذا الطريق حتى في فترته الأخيرة مع الهلال، وقتما احتفل بهدفه في شباك فريقه الأسبق "الاتحاد" بنصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بالجلوس على كرسي أمام مدرجات جماهير النمور، والتي ردت عليه وقتها بإمطاره بزجاجات المياه.

الآن السؤال إلى سعود عبدالحميد: هل تظن أنك لن تعود يومًا إلى دوري روشن السعودي من جديد؟!، مسيرتك حتى الآن تقول إن عودتك قريبة، فاعمل لغدك، وابتعد عن الصغائر!