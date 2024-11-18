"كان قريبًا من نادٍ آخر وقد ضحيت بأموال كثيرة" .. وكيل سعود عبد الحميد يكشف كواليس الصفقة مع روما

الوكيل يكشف كواليس الصفقة التاريخية في كرة القدم السعودية

كشف أحمد المعلم وكيل لاعب روما، سعود عبد الحميد، بعضًا من كواليس انتقال موكله من الهلال السعودي إلى روما الإيطالي خلال سوق الانتقالات الصيفي الأخير.

المدافع السعودي كان قد أصر على الرحيل عن الهلال وكافح كثيرًا لتحقيق تلك الرغبة، وقد أوضح المعلم أن عبد الحميد كان قريبًا من نادي رين الفرنسي قبل بدء المفاوضات مع روما لكنه فضل الانتقال للنادي الإيطالي في النهاية.

وعن بداية المفاوضات مع الجالوروسي، قال المعلم لصحيفة "Arab News" "هي قصة من فصلين، الأول كان في مايو الماضي حين سألني أحد كبار الكشافة عن اللاعب وشروط اتنقاله من الهلال، والثانية حين أصبح فلوران جيسولفي المدير الرياضي لنادي روما، إذ كان قد أبدى اهتمامًا بضم سعود حين كان موجودًا في نيس الفرنسي. كان يعلم أن اللاعب في عقده الأخير مع الهلال ولذا جدد الاتصالات معنا وأظهر اهتمامه بالصفقة".

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المعلم أبدى سعادته وفخره بإنجاز تلك الصفقة، واصفًا إياها بالتاريخية والتي ستفتح أبواب أوروبا للاعبين السعوديين، حيث قال "هذا الانتقال ساعد البلد على الصعيد الكروي بالكامل، قد يُساعد اللاعبين السعوديين الآخرين في الحصول على فرصة في أوروبا، ستفتح تلك الخطوة الباب للمزيد خلال السنوات القادمة. أنا فخور حقًا بأننا فعلنا ذلك وقد كانت المساعدة في احتراف أحد السعوديين في أوروبا من أهدافي حين بدأت العمل في تلك المهنة".

تابع "الكثير من الناس كانوا ضد تلك الصفقة، إذ لم ينظروا للصورة الأكبر وهي كرة القدم السعودية. بصفتي وكيلًا، تخليت عن مصالحي لدعم سعود ولصالح كرة القدم السعودية، لقد ضحيت بالكثير من المال لإنجاز تلك الصفقة".

أتم الوكيل بالتأكيد على سعادة صاحب الـ25 عامًا في ناديه الجديد، مضيفًا "سعود سعيد في روما وكل شيء يسير جيدًا بالنسبة له، لقد حصل على بعض دقائق اللعب وهو يُدرك تمامًا حجم التحدي المقبل عليه، هو لاعب دولي كبير لعب في بطولات كبيرة على صعيد الأندية والمنتخبات، يمتلك عقلية ممتازة وكان مستعد ذهنيًا لتلك الخطوة. يعيش حياة طبيعية وقد حصل على منزل جديد، وجوده على دكة البدلاء في البداية كان طبيعيًا، تحدثنا مع المدرب والمدير الرياضي وشرحوا لنا كل شيء، الكرة الإيطالية صعبة ومختلفة عن أي بلد أوروبي آخر، سعود يحتاج لمعرفة ثقافة الدوري".