بابتسامة عريضة .. أول تعليق من سعود عبدالحميد على أزمة رحيله عن الهلال للاحتراف الأوروبي

الأزمة التي أسالت الكثير من الحبر، يعلق صاحبها للمرة الأولى..

في خضم الاحتفالات بالتتويج بكأس الدرعية للسوبر السعودي، ما كانت لتضيع فرصة سؤال سعود عبدالحميد؛ الظهير الأيمن للهلال، عن الجدل المثار حول احترافه الأوروبي.

سعود هو الشغل الشاغل لجماهير الهلال خلال الفترة الحالية ومسؤوليه، في ظل التقارير التي تؤكد دخوله في مشكلات معهم على إثر إصراره على الرحيل خلال الميركاتو الصيفي الجاري نحو روما الإيطالي، بينما تتمسك الإدارة باستمراره حتى نهاية عقده في الصيف المقبل.

وسُئل الظهير الأيمن للزعيم حول موقفه من التجديد والبقاء في القلعة الزرقاء، بينما كان يحتفل بالسوبر أمس السبت، ليرد باقتضاب شديد وابتسامته المعهودة مرسومة على وجهه: "إن شاء الله خير".

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يذكر أن الهلال توج أمس السبت بطلًا للسوبر بعد الفوز أمام النصر في النهائي برباعية مقابل هدف وحيد، على استاد المحالة.

وشارك سعود في المباراة بشكل أساسي، بعدما كان حبيسًا لمقاعد البدلاء في مباراة نصف النهائي أمام الأهلي قبل أن يدفع به مدربه البرتغالي جورج جيسوس في آخر 28 دقيقة، وهو ما زاد وقتها من الحديث عن الخلافات بين الثنائي على خلفية أزمة الاحتراف نفسها.