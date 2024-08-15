"يودع جماهير الهلال أمام النصر" .. الكشف عن قيمة انتقال سعود عبدالحميد إلى روما بعد وصفها بالمهينة

أيام سعود عبدالحميد مع الهلال "معدودة"..

يبدو أن "انتقال" النجم الدولي سعود عبدالحميد، ظهير أيمن نادي الهلال السعودي، إلى فريق العاصمة الإيطالية روما، بات مسألة وقت ليس إلا.

سعود أصر طوال الأيام الماضية، على "الرحيل" من الهلال، وعدم إكمال العام المتبقي في عقده، من أجل تحقيق حلم "الاحتراف الأوروبي"؛ على الرغم من تشكيك البعض في "صحة" عرض روما من الأساس.

وفي هذا السياق.. أعلن الإعلامي الرياضي جيانلوكا دي مارزيو أن وكيل أعمال سعود، وصل بالفعل إلى العاصمة الإيطالية، اليوم الخميس؛ لإنهاء الاتفاق مع إدارة روما.

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دي مارزيو كشف عبر موقعه الرسمي، عن أن اللاعب سيصل بدوره إلى روما، في الأسبوع القادم - أي بداية من يوم الإثنين في أوروبا -؛ من أجل توقيع العقود، والانتظام في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم.

وبالتالي.. سيخوض الظهير الأيمن الشاب البالغ من العمر 25 سنة، آخر مبارياته بقميص الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مساء يوم السبت القادم؛ وذلك ضمن منافسات نهائي كأس السوبر السعودي 2024-2025.

وأشار دي مارزيو إلى أن صفقة التعاقد مع سعود عبدالحميد، من نادي الهلال؛ ستكلف خزينة روما، مبلغ مالي يُقدر بـ2.5 مليون يورو، أي ما يقارب من 10 ملايين ريال سعودي.

جدير بالذكر أن أسطورة الهلال محمد الدعيع كان قد صرح عبر برنامج "دورينا غير"، خلال اليومين الماضيين، بأنه يملك معلومات تفيد بأن عرض روما المقدم إلى الهلال، للتعاقد مع سعود؛ لا يتخطى الـ400 ألف يورو؛ ما يُعد إهانة في حق اللاعب والزعيم.