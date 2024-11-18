خطة الاتحاد بدأت في الصيف .. حاول استغلال تمرد سعود عبدالحميد على الهلال و"فيفا" يمنعه من ضمه بالشتوية

سعود عبدالحميد أصبح عنوانًا لإثارة الجدل..

على الرغم من مرور 3 أشهر على انتقاله إلى نادي روما الإيطالي؛ إلا أن الظهير الدولي السعودي سعود عبدالحميد، لا يزال يثير الجدل بين جماهير وإعلاميي الهلال والاتحاد.

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سعود البالغ من العمر 25 سنة، انتقل من الهلال إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما، في الميركاتو الصيفي الماضي "2024"، مقابل 2.5 مليون يورو "10 ملايين ريال سعودي تقريبًا"؛ وبعقد لمدة 4 مواسم حتى 30 يونيو 2028.

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وفي هذ الساق.. كشف الإعلامي الرياضي ماجد هود، عن تفاصيل خطة نادي الاتحاد لـ"استعادة" سعود مجددًا؛ وذلك قبل انتقاله إلى روما رسميًا، في الميركاتو الصيفي الماضي.

وبدأ سعود مسيرته الكروية في الفئات السنية للعميد الاتحادي، حتى الوصول إلى الفريق الأول لكرة القدم في صيف 2018؛ حيث مثّله لمدة 3 سنواتٍ ونصف، قبل الانتقال إلى الهلال.

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هود أشار في تصريحات مع برنامج "دورينا غير"، إلى أن لؤي ناظر، الرئيس السابق لمجلس إدارة شركة نادي الاتحاد "غير الربحية"، علم قبل استقالته من منصبه؛ بأن اللاعب لا يرغب في تجديد عقده مع الزعيم الهلالي.

بعض الأخبار تم تداولها في بداية الموسم الرياضي الحالي 2024-2025؛ بـ"تمرد" سعود داخل نادي الهلال، ودخوله في خلافات مع عدد من زملائه اللاعبين والجهاز الفني؛ وذلك قبل انتقاله إلى روما.

وأضاف الإعلامي الرياضي: "لذلك.. كانت خطة ناظر؛ هي الانتظار حتى يناير 2025، عندما يدخل سعود عبدالحميد (الفترة الحرة) من عقده مع الهلال، ثم التوقيع معه بشكل رسمي".

وأوضح ماجد هود أن سعود، لم يكن لديه أي مانع في العودة إلى نادي الاتحاد؛ إلا أن ظهور عرض روما، ورغبة اللاعب في خوض تجربة الاحتراف الخارجي، غيّرا كل شيء.

ومن ناحيته.. أعلن الإعلامي الرياضي الآخر عبدالرحمن أباعود، "استحالة" انتقال عبدالحميد إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، خلال الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2025".

أباعود أكد في تصريحات مع برنامج "دورينا غير"، أن لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تمنع أي لاعب من المشاركة مع "3 فرق مختلفة"، في موسم رياضي واحد فقط.

ولفت الإعلامي الرياضي إلى أن سعود عبدالحميد شارك مع الهلال، في بداية الموسم الرياضي الحالي 2024-2025، قبل أن يلعب بقميص روما عقب الانتقال إليه رسميًا؛ لذلك.. لا يحق له المشاركة مع أي فريق آخر.

جدير بالذكر أن أنباءً عديدة أكدت رغبة سعود في الرحيل عن روما، خلال الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2025"؛ بسبب قلة مشاركاته مع الفريق الأول لكرة القدم؛ حيث خاض مباراتين فقط - حتى الآن -، بواقع 48 دقيقة.