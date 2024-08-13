"تمهيدًا لبيعه أم عقوبة؟" .. الكشف عن السبب الحقيقي لاستبعاد سعود عبدالحميد من تشكيل الهلال أمام الأهلي

مستقبل سعود عبدالحميد يثير الجدل منذ أسابيع عديدة..

فاجأ البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال السعودي، نجمه الدولي سعود عبدالحميد، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم، قبل مواجهة عملاق جدة الأهلي.

الهلال يواجه الأهلي، في السابعة و15 دقيقة من مساء اليوم الثلاثاء - بتوقيت مكة المكرمة -، ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر السعودي، للموسم الرياضي الجديد 2024-2025.

جيسوس استبعد سعود البالغ من العمر 25 سنة، من "التشكيل الأساسي" للهلال أمام الفريق الأهلاوي؛ حيث اكتفى بإجلاسه على دكة البدلاء، مع إشراك حمد اليامي بدلًا منه.

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استبعاد الظهير الأيمن الشاب من "التشكيل الأساسي" للفريق الهلالي، في أولى مباريات الموسم الرياضي الجديد؛ يأتي في ظل الجدل بشأن مستقبل اللاعب.

وتلقى سعود عبدالحميد العديد من العروض الأوروبية؛ وسط تمسك من اللاعب بـ"الرحيل" في الميركاتو الصيفي الحالي، وعدم إكمال العام المتبقي في عقده مع الزعيم؛ حسب العديد من التقارير.

وعلى الرغم من أن بعض التقارير الأخرى أشارت إلى أن سعود تراجع، وقرر البقاء مع الهلال في الموسم الجديد؛ إلا أن "استبعاده" أمام الأهلي، أثار الجدل مجددًا.

هذا "الاستبعاد" فتح الباب أمام الحديث عن إمكانية بيع الظهير الأيمن الشاب، في الميركاتو الصيفي الحالي، أو توقيع عقوبة ضده من جورج جيسوس؛ بسبب عدم تركيز اللاعب في الفترة الماضية.

وفي هذا السياق.. كشفت صحيفة "الميدان الرياضي"، عن السبب الحقيقي وراء استبعاد سعود من "التشكيل الأساسي" لقمة الهلال والأهلي، في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

الصحيفة نقلت عن مصادرها، بأن استبعاد سعود عبدالحميد من "التشكيل الأساسي"، وإشراك اليامي بدلًا منه؛ هو وجهة نظر فنية من جيسوس، وليس له علاقة بقضية احتراف اللاعب من عدمه.