"تواجد أكثر من سالم الدوسري" .. وكيل سعود عبد الحميد يكشف حقيقة رحيله عن روما وعودته إلى دوري روشن!

هل سيعود سعود عبد الحميد إلى دوري روشن؟

كشف أحمد المعلم وكيل أعمال سعود عبد الحميد لاعب روما الإيطالي، عن حقيقة ما يتردد خلال الفترة الماضية، بشأن إمكانية عودته مرة أخرى إلى دوري روشن السعودي، في ظل صعوبة المشاركة مع فريقه حاليًا.

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ويُعاني سعود من قلة المشاركات مع فريقه روما، حيث لم يظهر سوى في دقائق معدودة بالدوري الأوروبي، بينما لم يظهر سواء بشكل أساسي أو بديل في الدوري الإيطالي.

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ونشر المعلم عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي تغريدة، يؤكد فيها على أن سعود لا يفكر في العودة مطلقًا إلى دوري روشن السعودي.

وجاء نص ما كتبه وكيل سعود كالآتي: "فقط للتوضيح: بسبب كثرة الشائعات والأخبار المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي وفي بعض البرامج الرياضية حول مستقبل موكلي سعود عبد الحميد، والتي تتحدث عن عودة محتملة لدوري روشن في الفترة المقبلة".

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وأضاف: "عليه أؤكد أن هذه الأخبار عارية من الصحة تمامًا، ولا يوجد لدى سعود أي نية حالية أو حتى في المستقبل القريب للعودة إلى دوري روشن، وهو يرتبط بعقد ساري المفعول مع نادي روما الإيطالي حتى يونيو 2028، وعازم على استكمال رحلته الأوروبية حتى النهاية بإذن الله".

ورد المعلم على أحد متابعيه بشأن عدم مشاركة عبد الحميد قائلًا: "سنرى سعود يلعب دقائق أكثر مع الوقت إن شاء الله، فهو لم يغب عن أي مباراة في قائمة الـ18 لاعبًا".

وواصل: "لاعب مثل ماتس هوملز قائد دورتموند السابق وأفضل مدافع في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، سعود لعب دقائق أكثر منه حتى الآن".

وضرب وكيل سعود المثل بسالم الدوسري نجم الهلال قائلًا: "ولا ننسى الكابتن سالم الدوسري أفضل لاعب في قارة آسيا 2023، وتجربته مع فياريال الإسباني موسم 2017-18 على سبيل المثال من 20 مباراة دخل قائمة مباراة وحيدة، ولعب 33 دقيقة فقط، فالبدايات دائمًا ما تكون صعبة، وتجربة الكالتشيو مختلفة تمامًا عن أي دوري آخر".

يذكر أن بعض التقارير السعودية كانت قد زعمت خلال الأيام القليلة الماضية أن ناديي النصر والاتحاد قد دخلا في مفاوضات مع اللاعب، لإعادته للسعودية في الميركاتو الشتوي المقبل.