"خلاص قوم!" .. رسالة مؤثرة من شقيق فهد المولد

اللاعب اقترب من الشهرين في "الغيبوبة"..

نشر سعود "شقيق" النجم الدولي فهد المولد، جناح منتخب السعودية والفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، رسالة جديدة؛ في ظل استمرار تواجد اللاعب في أحد مستشفيات العاصمة الرياض.

المولد تعرض لحادث مؤسف في شهر سبتمبر الماضي، دخل على إثره في غيبوبة؛ وذلك بعد سقوطه من شرفة منزله بالدور الثاني في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ حيث تم نقله بعد ذلك إلى أحد مستشفيات العاصمة الرياض، مع فتح تحقيقات رسمية في الواقعة، لوجود شُبهة جنائية.

ودعا سعود المولد عبر حسابه الرسمي بتطبيق "سناب شات"، الله عز وجل بأن "يشفي" شقيقه، في أسرع وقتٍ ممكن؛ قائلًا: "خلاص قوم يا فهد قوم".

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وأضاف شقيق فهد المولد في رسالته، متحدثًا عن النجم الدولي السعودي: "القلب الطيب وقطعة من القلب.. يا رب ترجع لنا الابتسامة".

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ويبلغ المولد من العمر 30 سنة؛ حيث بدأ مسيرته الكروية بنادي الاتحاد، متدرجًا في مختلف فئاته السنية، حتى الوصول للفريق الأول عام 2011.

ولم يخرج فهد من العميد الاتحادي، سوى في إعارة قصيرة إلى ليفانتي الإسباني، في الفترة من يناير إلى يونيو 2018، قبل أن ينتقل نهائيًا إلى نادي الشباب في صيف عام 2022.

جدير بالذكر أن فهد المولد سجل هدفين وصنع مثلهما، خلال 38 مباراة رسمية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، في مختلف المسابقات؛ منذ الانضمام إليه في 2022 وحتى الحادث المؤسف الذي تعرض له.