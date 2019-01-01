سعود الغرير يقترب من منصب "نائب رئيس" الهلال

الأمر ينقصه خطوة واحدة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أفادت مصادر صحفية سعودية أن سعود الغرير بات المرشح الأهم والأول لشغل منصب نائب رئيس الهلال السعودي.

وكانت الهيئة العامة للرياضة في السعودية قد اعتمدت أمس مجلس إدارة الهلال الجديد برئاسة فهد بن نوفل.

وضد ضم مجلس الإدارة كلًا من: سلطان بن سعيد وسليمان الهتلان وفيصل الغشيان وسلمان التويجري وفهد المفرج.

الهيئة العامة للرياضة تعتمد مجالس إدارات الهلال والشباب وثنائي جدة

صحيفة الرياضية السعودية أفادت أن ما ينقص الإعلان رسميًا عن تولي الغرير منصبه الجديد في الهلال هو موافقة جهة عمله الرسمية على توليه هذا المنصب.

وجاء اختيار الغرير لهذا المنصب بعدما رفضه سلطان بن سعيد مفضلًا الاكتفاء بكونه عضوًا في مجلس الإدارة.

يُذكر أن جماهير الزعيم تنتظر انتهاء تلك الإجراءات الإدارية لينطلق النادي في استعداداته للموسم الجديد، إذ هناك الكثير من الملفات الخاصة بالفريق الأول تحتاج للحسم، وأبرزها المدرب الجديد وتحديد مصير الأجانب الحاليين والصفقات الجديدة للمواطنين والأجانب.