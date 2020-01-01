خاص | بقير: لن ألعب للأهلي أو الزمالك، وهذا الأفضل بين ميسي ورونالدو

جول النسخة العربية أجرى حوارًا خاصًا مع نجم أبها

جدد سعد بقير نجم هجوم أبها وعده بعدم اللعب في أفريقيا لأي نادٍ بخلاف الترجي التونسي الذي رحل عنه بنهاية عقده صيف 2019 وحقق معه نجاحات كبيرة أبرزها لقبي دوري أبطال أفريقيا 2017-2018 و2018-2019.

النجم المتألق دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي أجرى حوارًا خاصًا مع جول النسخة العربية، تحدث خلال جزئه الأول عن تجربته مع أبها وخططه المستقبلية وتفسيره لهجرة اللاعبين التوانسة إلى مصر والسعودية ، فيما انتقل في الجزء الثاني لمسيرته مع ناديه السابق وأجاب على بعض الأسئلة السريعة.

النجم التونسي ارتبط مؤخرًا بالعودة إلى القارة السمراء للعب في مصر أو المغرب، لكنه نفى ذلك تمامًا بقوله "تعهدت سابقًا أمام الجماهير بأني لن أرتدي أي قميص آخر داخل أفريقيا سوى قميص الترجي والملعب القابسي، ولن أغير موقفي هذا حتى لو وصلتني عروض من الرجاء والوداد المغربيين أو الأهلي والزمالك المصريين".

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بقير عاد بالذاكرة إلى نهائيي دوري الأبطال أمام الأهلي والوداد، قال عن الأول "حققنا لقب 2018 أمام الأهلي بريمونتادا عظيمة بعد خسارتنا ذهابًا في القاهرة باحتساب الحكم ركلتي جزاء ظالمتين ضدنا، الحمد لله تمكنا من العودة في الإياب والفوز بالمباراة".

"أقسم بالله أننا لم نكن نعلم أن حافلة لاعبي الأهلي تعرضت للرمي بالحجارة، وإن كانت مثل تلك الأحداث تحدث في ملاعب أفريقيا من باب استفزاز المنافس".

وأضاف عن نهائي 2019 أمام الوداد "كنت أساسيًا في تلك المباراة، الحكم تحدث مع قائدنا وقائد الوداد وأخبرنا بوجود مشكلة في تقنية الفيديو وأنها لن تكون موجودة خلال المباراة، سجلنا هدفًا ولم تُحتسب لنا ركلتي جزاء ومع هذا لم نطلب العودة إلى "الفار"، لكن لاعبي الوداد طلبوا ذلك عقب إلغاء هدفهم رغم علمهم أنه لا يعمل، ومن ثم انسحبوا من اللقاء".

بقير دافع عن مواطنه "نبيل معلول" بعد الاتهامات القاسية التي وجهها له نجم الهلال والمنتخب السوري عمر خربين بشأن شتمه وسبه اللاعبين بأمهاتهم خلال التدريبات، إذ نفى ذلك تمامًا بقوله "عملت مع معلول ستة أشهر ولم أر منه أي سب أو شتم للاعبين، لا أعرف ما حدث وسمعت عنه عبر السوشيال ميديا ولا أتمنى سوى الصلح بينهما".

وعن طموحاته مع أبها والمنتخب التونسي، قال صاحب الـ26 عامًا "أتمنى أن أحقق مع أبها مركزًا أفضل من مركزنا في الموسم الماضي، وأطمح أن أتوج مع المنتخب التونسي بلقب كأس أمم أفريقيا لأننا نمتلك منتخبًا قويًا".

بقير يا لعيب🤩 pic.twitter.com/NHkuLU6U8w — موقع جول السعودي (@GoalSA) June 13, 2020

وأخيرًا أجاب بقير حول الأفضل، بقوله "هدفي مع الترجي ضد قسطنطين من الجزائر في ربع نهائي دوري الأبطال هو الأفضل لي مع الفريق التونسي، فيما مع أبها كان هدفي ضد رايس مبولحي حارس الاتفاق".

"لعبت مع نجوم كثيرة في الترجي لكن يوسف البلايلي هو الأفضل، فيما هناك أمين عطوشي ومهدي تاهرات وعبد العالي محمدي في أبها".

تابع "أصعب خصم واجهته مع الترجي هو العين الإماراتي، فيما الهلال أصعب منافس لعبت ضده محليًا، إذ لم نستطع الفوز عليه خلال عام ونصف".

بقير أوضح أنه يُفضل صناعة الأهداف على إحرازها، واختار "الكنافة" كأفضل طعام سعودي يُحب تناوله، وأوضح أنه لا يتفاءل بشيء محدد قبل المباريات، ومنح الأفضلية للدوري السعودي على التونسي، وفضل لعبة فيفا على بيس، وعند سُؤاله عن الطعام المفضل ما بين اللبلابي التونسي والكسكسي المغربي والكبسة السعودية اختار الأول.