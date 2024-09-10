سعد الشهري: ما الهدف من وجود مانشيني؟! .. أنا جاهز الآن لقيادة السعودية

المدرب السابق للأخضر الأولمبي يعرض خدماته لقيادة المنتخب الأول بدلًا من مانشيو..

تعجب سعد الشهري؛ المحلل الفني الحالي والمدير الفني السابق لمنتخب السعودية تحت 23 عامًا، من وجود الإيطالي روبرتو مانشيني على رأس القيادة الفنية للمنتخب السعودي الأول، مؤكدًا أن الأهداف من التعاقد معه غير واضحة.

الأخضر كان قد حقق فوزًا صعبًا أمس الثلاثاء، أمام الصين بثنائية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الثانية من الدور الثالث للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، بعدما كان قد تعثر في الجولة الأولى بالتعادل أمام إندونيسيا (1-1).

لكن مانشيو يتعرض لانتقادات كثيرة بشأن المستوى الفني للاعبين داخل أرض الملعب، إذ تبدو سيارة المنتخب السعودي ترجع إلى الخلف في مرحلة مهمة نحو الوصول لمونديال 2026.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

أحد منتقديه هو الشهري، الذي قال خلال تصريحاته لبرنامج "دورينا غير": "مانشيني وقع عقدًا حتى عام 2027، فهل الهدف هو تجهيز منتخب شاب وجديد؟!، إذا كان كذلك فنحن لم نعد نرى مروان الصحفي ولا فيصل الغامدي وعيد المولد ظهر فترة ثم اختفى، نحن نرجع بمعدل الأعمار للأكبر، هل الهدف هو تجهيز منتخب للمستقبل أم أن يكون لدينا منتخب جيد حتى كأس العالم نعتمد عليه؟!، أحيانًا لا نفهم الهدف مما يحدث".

وأضاف بعد سؤاله عن موقفه من حل محل الإيطالي: "أنا جاهز إن شاء الله لقيادة المنتخب حاليًا، مدرب منتخب اليابان الحالي هو نفسه مدرب المنتخب الأولمبي الذي واجهناه في تايلاند وتأهلنا من خلاله لأولمبياد طوكيو، مدرب أستراليا هو نفسه مدرب المنتخب الأولمبي، وإندونيسيا نفس الحال، بالعكس معظم اللاعبين الحاليين حققت معهم إنجازات، لذا أنا جاهز لخدمة المنتخب في أي وقت".

يذكر أن السعودية تحتل حاليًا المركز الثاني في المجموعة الثالثة بالتصفيات برصيد أربع نقاط، خلف اليابان؛ صاحبة الصدارة بست نقاط.

ومن المقرر أن يلتقي الأخضر بالساموراي في الجولة المقبلة، والمحدد لها العاشر من أكتوبر 2024.