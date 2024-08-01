"مصير سعد الشهري وأزمة إيمريك لابورت مع النصر" .. قرار عاجل من إبراهيم المهيدب

ملفات ساخنة تنتظر الحل في نادي النصر..

اتخذ إبراهيم المهيدب، رئيس مجلس إدارة شركة نادي النصر السعودي "غير الربحية"، قرارًا حاسمًا؛ في ظل عديد الملفات الساخنة في الفريق الأول لكرة القدم، قبل بداية الموسم الرياضي الجديد 2024-2025.

الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر أنهى "مرحلته الإعدادية الأولى" للموسم الرياضي الجديد 2024-2025، في البرتغال؛ لينتقل إلى إسبانيا، من أجل بدء "المرحلة الثانية".

ووفقًا لصحيفة "الميدان الرياضي"، قرر المهيدب السفر إلى إسبانيا، يوم السبت القادم؛ لعقد اجتماع عاجل مع البرتغالي لويس كاسترو، مدرب الفريق الأول لكرة القدم، والمدير الرياضي الإسباني فيرناندو هييرو.

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الصحيفة كشفت عن أن الاجتماع؛ سيشهد مناقشة ملف "رفض" كاسترو، التعاقد مع المدرب السعودي سعد الشهري، الذي كان من المقرر أن ينضم إلى الجهاز الفني للفريق الأول.

كذلك.. سيناقش الاجتماع أزمة المدافع الإسباني إيمريك لابورت، والذي يصر على "مخالصته ماليًا"، من أجل تحديد وجهته القادمة بنفسه؛ وذلك حال قرر المدرب البرتغالي "التخلي عنه"، في الميركاتو الصيفي الحالي.

جدير بالذكر أن أنباء تضاربت بشأن مستقبل لابورت مع الفريق النصراوي؛ وسط تأكيدات إعلامية على رغبة العملاق الإسباني ريال مدريد، في التعاقد معه؛ لكن على سبيل الإعارة أو بشكل مجاني.