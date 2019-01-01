سعادة عارمة في بايرن ميونخ بسبب هاتريك كوتينيو في بريمن

مباراة كبيرة من الدولي البرازيلي..

ساهم فيليب كوتينيو في الفوز الساحق الذي حققه بايرن ميونخ على ضيفه فيردر بريمن، عندما أحرز ثلاثة أهداف "هاتريك" وكلهم كانوا بطريقة أكثر من رائعة، ليحظى باحتفال كبير من كل من تواجد في الأليانز آرينا.

الدولي البرازيلي كان عُرضة للانتقادات الحادة من الجميع بعدما أظهر مستوى متواضع منذ وصوله إلى العملاق البافاري من برشلونة في نهاية الصيف المنقضي، لا سيما وفي ظل المقابل المادي الكبير الذي يتحصل عليه، والذي يُعد قياسيًا بالنسبة لفرق البوندسليجا.

لكن اليوم برهن كوتينيو على قيمته بالأداء المميز الذي قدمه، ليُزيد من فرص استمراره في بايرن ميونخ بصورة دائمة، حيث يحمل عقده مع الفريق الألماني بندًا - غير إلزامي- للشراء من البرسا مقابل 125 مليون يورو.

هانزي فليك، المدرب المؤقت لبايرن ميونخ، أعرب عن رضاه وسعادته بكوتينيو، حيث قال "لقد كان الأمر ممتعًا ورائعًا بالنسبة لكل من كانوا في الملعب اليوم.".

ليفاندوفسكي يعادل رقم هاينكس التاريخي في الدوري الألماني

وأضاف مساعد يواخيم لوف السابق "ما جعلني سعيدًا على وجه الخصوص أن كوتينيو واللاعبين كانوا سُعداء أيضًا بما قدمه من أداء مميز. لقد كان عظيمًا، وهذا يوضح سر احتفائنا به بعد كل ما حققه اليوم.".

في الوقت نفسه، فإن زميله روبيرت ليفاندوفسكي، والذي أحرز هدفين في شباك بريمن هو الآخر، تحدث عن كوتينيو وأشاد به، مما قد يوضح مدى كسب البرازيلي لقلوب زملائه في غرف خلع الملابس البافارية، حيث قال "لقد كانت مباراته بالفعل!.".

وأتم "نحن في حاجة إلى لاعب مثله، أنا سعيد للغاية بما قدمه وجعل الجميع يدركون كيف أن لديه إمكانات جيدة للغاية.".

يجدر الإشارة إلى أن الفوز كان هامًا للغاية لكتيبة فليك، حيث أتى بعد هزيمتين متتاليتين في الدوري على يد باير ليفركوزن وبوروسيا مونشنجلادباخ بنفس النتيجة، 2-1، ليتراجع ترتيب بطل البوندسليجا ويبتعد عن الصدارة بـ7 نقاط قبل مباراة بريمن.