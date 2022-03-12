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سعادة جنونية .. بوتشيتينو يحتفل بتأهل كوريا!

هيثم محمد
10:48 ص غرينتش+3 3‏/12‏/2022
Mauricio Pochettino Son Heung-min Tottenham 2018-19
نتيجة غيرت حتى تحليله للمباراة!

شهد استوديو قنوات بي بي سي احتفالات وتفاعل كبير بهدف كوريا الجنوبية المتأخر على البرتغال الذي أهلها للدور التالي على حساب أوروجواي.

كوريا سجلت هدفاً في الدقيقة 91 لتفوز على البرتغال 2-1 وتخطف المركز الثاني في المجموعة الثامنة من أوروجواي، وتضرب موعداً مع البرازيل في دور الستة عشر.

ونشر النجم الإنجليزي ريو فيرديناند فيديو لكواليس الاستوديو التحليلي للمباراة بوجوده مع ماوريسيو بوتشيتينو، مدرب توتنهام وبي إس جي السابق، والنجمين السابقين جاري لينيكر وألان شيرر.

وظهرت السعادة الكبيرة على بوتشيتينو الذي احتفل بهدف كوريا، بينما أبدى فيرديناند سعادته بالتمريرة التي قدمها سون هيونج مين لزميله للتسجيل.

وعلق فيرديناند على الفيديو كاتباً: "مشاهد في الاستوديو .. كوريا الجنوبية تغير تماماً التحليل عقب صافرة النهاية".

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