"لا أفهم سر وجود هذا الأرجنتيني في اليورو" .. مدرب إسكتلندا ينتقد يويفا وركلة جزاء تفجر غضبه بعد فوز المجر!

إسكتلندا تودع يورو 2024 بنقطة واحدة..

وجه ستيف كلارك، المدير الفني لمنتخب إسكتلندا، انتقادًا للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بسبب اختيار حكم أرجنتيني لإدارة مباراة المجر، التي شهدت خروج جيش الترتان من كأس الأمم الأوروبية.

وودع منتخب إسكتلندا منافسات يورو 2024، بعد الخسارة أمام المجر بهدف دون مقابل، في مباراة الجولة الأخيرة من المجموعة الأولى، ليكتفي بنقطة واحدة جعلته في ذيل المجموعة التي شهدت تأهل منتخبي ألمانيا وسويسرا، وإبقاء المجر على آمال التأهل كأفضل ثوالث لدور الـ16.

وهاجم كلارك، الحكم الأرجنتيني فاكوندو تيلو، مؤكدًا أنه ارتكب خطأ تحكيميًا عندما رفض منح ستيوارت أرمسترونج ركلة جزاء حاسمة لإسكتلندا، قبل تسجيل المجر لهدف الفوز في الدقيقة 90+10، مضيفًا "لحظة المباراة بالنسبة هي حادثة ركلة الجزاء، إنها جزائية بنسبة 100% وأريد أن يشرح لي أحد لماذا لم يتم احتسابها".

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وأضاف "هل تحدثت مع الحكم؟ ما الفائدة، إنه من الأرجنتين، لماذا لا يكون حكمًا أوروبيًا؟ أحاول أن أكون ذكيًا، ولكني لا أعلم، لا أفهم سبب وجوده هنا وليس في بلاده ليدير مباراة، وكيف يمكن لـ(فار) أن ينظر لتلك اللقطة ويقول إنها ليست ركلة جزاء".

وتابع مدرب إسكتلندا "لو حصلنا على ركلة الجزاء تلك، لكان من الممكن أن تكون الليلة مختلفة، لدي كلمات أخرى ولكني لن أستخدمها، ربما كان من الأفضل أن يكون الحكم أوروبيًا في بطولة أوروبية، ولكن كانت لدينا تقنية فيديو أوروبية، ربما لم يرَ الحكم الواقعة بوضوح على أرض الملعب، ولكن ما الغرض من الـ(فار) إذا لم تتدخل في شيء كهذا؟"

وعلّق كلارك على خروج إسكتلندا من اليورو، قائلًا "لقد كانت ليلة صعبة، نشعر بالحزن مثل المشجعين، أردنا أن نقدم أداءً جيدًا لبلادنا، ولكن لسوء الحظ لم تكن ليلتنا. في النهاية، سجلنا هدفين فقط في تلك البطولة، وهدفًا واحدًا في النسخة الماضية، وعليّ أن أتحدث مع مدربيّ، للعمل على شيء في المستقبل، يتعلق بكيفية تسجيل المزيد من الأهداف في أوقات معينة من المباريات".