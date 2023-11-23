سر تراجع النصر عن طلب "الحكم الأجنبي"

لماذا تراجع النصر عن طلبه السابق؟

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"لماذا تراجع نادي النصر عن طلب الحكم الأجنبي؟!".. سؤال طرحه الآلاف من عشاق العالمي؛ بعد قرار مجلس الإدارة الغريب، قبل مواجهة الأخدود.

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الإدارة النصراوية تراجعت عن طلب حكم أجنبي، لمباراة الفريق الأول أمام الأخدود، مساء غدٍ الجمعة، ضمن منافسات الجولة 14 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية"، اجتمع الإيطالي جويدو فينجا، الرئيس التنفيذي لنادي النصر، مع السويسري مانويل نافارو، رئيس لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، خلال الساعات الماضية، وأطلعه على بعض الملاحظات الخاصة بأخطاء الحكام المحليين، ضد العالمي.

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ومن ناحيته.. أثنى نافارو خلال الاجتماع، على أداء الحكم السعودي وتطوره، في الفترة الحالية، مؤكدًا على أنه لا يُمكن أن يحصل على ثقة، ما لم يتول قيادة المباريات الرسمية، في مسابقتي دوري روشن وكأس خادم الحرمين الشريقين.

الصحيفة أعلنت تراجع فينجا، عن قرار استدعاء حكم أجنبي لمباراة النصر والأخدود، وذلك بعد كلمات نافارو؛ حيث أخبره بأن إدارة العالمي، ستقوم بإعادة تقييم أداء الطاقم المحلي، في هذه المواجهة.

جدير بالذكر أن النصر، يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، برصيد 31 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن نادي الهلال "المتصدر".

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