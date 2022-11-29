"سر الكبسة" .. المكسيك تطلب طعامًا سعوديًا قبل المواجهة المنتظرة

مباراة حاسمة في كأس العالم قطر 2022 ستجمع بين السعودية والمكسيك

لم تُقدم المكسيك الأداء المتوقع في كأس العالم قطر 2022، حيث تعادلت مع بولندا وخسرت أمام الأرجنتين، ولكنها رغم ذلك تتمسك بآمال التأهل لدور الـ16 خلال مباراتها الأخيرة في دور المجموعات أمام السعودية مساء غدٍ الأربعاء.

المكسيك بحاجة لهزيمة الأخضر ومن ثم انتظار هدية ثمينة من استاد 974 حيث تقام مباراة الأرجنتين وبولندا، ولضمان تحقيق هذا الانتصار المطلوب يُجهز المنتخب الأمريكي الشمالي كافة أسلحته ويدرس جميع التفاصيل الخاصة بمنافسه.

المكسيكيون لاحظوا أن اللاعبين السعوديين تمتعوا بطاقة وحماس كبيرين جدًا خلال المباراتين الماضيتين أمام الأرجنتين وبولندا، وقد بذلوا خلالهما الكثير من الجهد البدني وطوال الـ90 دقيقة، وقد ربطا ذلك بما يتناوله اللاعبون من طعام يحتوي الكثير من الطاقة.

لهذا، وحسبما كشفت جريدة الرياض السعودية، طلبت البعثة المتواجدة في الدوحة من اللجنة المنظمة لمونديال 2022 أمس الإثنين تأمين الطبق الرئيسي من الوجبات السعودية، خاصة الكبسة والجريش، لتناولها ومحاولة معرفة سرها ومدى الطاقة التي تمنحها للاعبين السعوديين لبذل كل هذا الجهد على أرض الملعب.

اللجنة المنظمة استجابت للطلب المكسيكي ووفرت بالفعل الوجبات السعودية لأفراد البعثة.

يُشار إلى أن المنتخب البولندي يتصدر المجموعة الثالثة بـ4 نقاط يليه السعودية والأرجنتين بـ3 ثم المكسيك بنقطة واحدة.