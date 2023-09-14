سر "العارضة" السعودية .. مُعلم كريستيانو رونالدو "الرقص" يتحدث عن شخصيته

الرقصة التي فاجأت السعوديين ولفتت انتباه العالم..

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في 29 من أغسطس الماضي، فاجأ البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر السعودي، العالم بقيامه بالرقصة السعودية "العارضة" بعد ثماني أشهر فقط له في الرياض.

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الدون احتفل بالعارضة عقب هدفه في شباك الشباب في ديربي الرياض، ضمن الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي، والذي انتهى بفوز العالمي بنتيجة 4-0.

وعقب المباراة، انتشر فيديو لصاروخ ماديرا رفقة زميله في النصر وقتها ولاعب الأخدود الحالي حمد آل منصور، أثناء تعليمه "العارضة".

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وحول دورس تعليم رونالدو الرقصة الشعبية السعودية، أوضح آل منصور خلال تصريحاته لقناة SSC "يبقى السر بيني وبين كريستيانو، هو شخص عظيم، لا يمكن وصفه، يحب الإطلاع على كل شيء والاستكشاف، وأنا جلست معه وعلمته العارضة".

يذكر أن رونالدو كان قد احتفل من قبل أيضًا بأحد أهدافه في الموسم الماضي بالسجود على طريقة اللاعبين المسلمين، لتتواصل لقطات الدون المثيرة في دوري روشن.

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