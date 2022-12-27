سر الصفقة المفاجئة ينكشف .. فان دايك لعب دورًا في انتقال جاكبو إلى ليفربول!

فيرجيل فان دايك كان كلمة السر في فوز ليفربول بصفقة التعاقد مع جاكبو.

لعب الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع نادي ليفربول دورًا محوريًا في نجاح "الريدز" في التعاقد مع مواطنه كودي جاكبو قادمًا من آيندهوفن، بعدما ارتبط اللاعب طويلًا بالانضمام إلى الغريم مانشستر يونايتد.

ليفربول نجح مساء الإثنين في إتمام صفقة التعاقد مع جاكبو، بعد التوصل إلى اتفاق مع آيندهوفن، في صفقة تصل قيمتها الإجمالية إلى حوالي 50 مليون يورو.

وبعد الاتفاق المفاجئ بين ليفربول وآيندهوفن، كشفت صحيفة "Eindhovens Dagblad" الهولندية عن دور فان دايك المحوري في الصفقة.

الصحيفة أشارت إلى أن فان دايك تواصل شخصيًا مع جاكبو، وأقنع الجناح بالانضمام إلى ليفربول، وسط الاهتمام المتزايد بخدمات اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا، خاصة بعد التألق في كأس العالم 2022.

مانشستر يونايتد كان يعتبر المرشح الأوفر حظًا للتعاقد مع جاكبو، ورغم انهيار الصفقة في الصيف الماضي، إلا أن فريق ملعب "أولد ترافورد" واصل اهتمامه بضم اللاعب.

لكن ليفربول تحرك بشكل أسرع، ويبدو أن فان دايك كان مقنعًا للغاية وساعد "الريدز" على ضم جاكبو.