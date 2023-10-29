ليست مجرد زيارة عادية .. سر استضافة الظاهرة رونالدو في النصر

رونالدو اصطحب معه البرتغالي لويس فيجو لزيارة النصر، فما السر؟

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بينما اعتدنا على أن يجهز مسؤولو الأندية زيارات لنجوم العالمي لمقر أنديتهم، بهدف تعريفهم عن قرب به، أتت زيارة الظاهرة رونالدو نازاريو لنادي النصر السعودي مختلفة هذه المرة.

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الظاهرة البرازيلي حضر أمس السبت، لمقر النادي السعودي رفقة الأسطورة البرتغالي لويس فيجو، لكن النصر اكتفى بتوضيح أن الزيارة أتت بطلب من الثنائي دون الكشف عن تفاصيل أكثر.

من جانبها، كشفت صحيفة "الرياضية" عن أسباب أكثر حول الزيارة، موضحة أنها جاءت بناءً على طلب رونالدو تحديدًا، في ظل رغبته في دراسة النادي ومنشأة وتجاربه، بجانب طريقة العمل التي يسير بها.

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وتأتي هذه الرغبة في ظل تخطيطه لاستنساخ الفكرة الاستثمارية للنصر وتطبيقها في الأندية التي يستثمر بها، إذ أن هدفها استثماري في المقام الأول، خاصةً وأن العالمي لفت نظره في ظل ضمه للبرتغالي كريستيانو رونالدو.

يذكر أن الظاهرة يمتلك نادي كروزيرو البرازيلي منذ عام 2021، بجانب استحواذه على الحصة الأكبر بنادي بلد الوليد الأسباني منذ عام 2018.

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