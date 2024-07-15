سر "اختفاء" لوران بلان عن تدريبات الاتحاد بعد توقيع العقود

الاتحاد حسم ملف المدرب الجديد رسميًا..

يوم السبت الماضي.. أعلن نادي الاتحاد السعودي، "التعاقد" مع المدير الفني الفرنسي لوران بلان، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم؛ حيث حضر إلى المعسكر الإعدادي وعقد اجتماعًا قصيرًا مع اللاعبين.

لكن بعد توقيع العقود والاجتماع مع اللاعبين، "اختفى" بلان عن المشهد الاتحادي تمامًا؛ حسب ما نشرته صحيفة "الشرق الأوسط"، مساء يوم الإثنين.

الصحيفة أعلنت "غياب" المدير الفني الفرنسي عن تدريبات نادي الاتحاد، في المعسكر الإعدادي بإسبانيا؛ بسبب تواجده في بلاده، خلال اليومين الماضيين.

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وكشفت الصحيفة عن أن لوران بلان، تواجد في فرنسا خلال اليومين الماضيين؛ لظروف شخصية خاصة به، ومن المقرر أن ينضم إلى المعسكر الاتحادي، غدًا الثلاثاء.

ومع انضمام بلان للمعسكر، ستبدأ التدريبات الميدانية؛ حيث أن اللاعبين اكتفوا ببعض التمارين البدنية، خلال الـ48 ساعة الماضية، في ظل غياب المدير الفني الفرنسي.

جدير بالذكر أن لوران بلان وقع على عقود تربطه بنادي الاتحاد، لمدة موسمين حتى 30 يونيو 2025، مع أفضلية التمديد لعامٍ ثالث؛ ليخلف المدير الفني الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، بشكل رسمي.