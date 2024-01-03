سرية ريال مدريد وسيناريو صلاح .. "إل تشيرينجيتو" يكشف خطة مبابي في يناير!

سيناريو بديل لو فشل انتقاله لريال مدريد

مع بداية فترة الانتقالات الشتوية الحالية، يظهر جوسيب بيدريرول للحديث عن مستجدات صفقة انتقال كيليان مبابي إلى ريال مدريد.

عقد مبابي مع باريس ينتهي في يونيو القادم دون وجود أي مؤشرات إيجابية حول توقيعه على عقد جديد، لذلك يترقب ريال الموقف تمهيدًا لضم اللاعب في صفقة انتقال حر.

بيدريرول قال عبر برنامجه "إل تشيرينجيتو":"ريال مدريد لن يفعل أي شيء من شأنه أن يضر مبابي، وهذا يعني أنه لن يتم تسريب أي تحرك، لأن النادي يريد تجنب معاناة اللاعب من عواقب معرفة وسائل الإعلام بحدوث أي اتصال مباشر معه".

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وأضاف:"أنا لا أقول أنهم تفاوضوا معه بالفعل لأنه لا يوجد عقد موقع ولم يتم حسم أي شيء أو التوصل لاتفاق حتى الآن".

وفي سياق متصل سبق أن كشفت العديد من التقارير الصحفية عن منح ريال مهلة لمبابي مدتها أسبوعين لتفعيل الاتفاق بينهما على انضمامه للفريق بعد نهاية عقده.

ولو لم يتفق ريال مع المهاجم الفرنسي، يؤمن نادي ليفربول الإنجليزي أن مبابي هو الوريث المحتمل للنجم المصري محمد صلاح وسط إصرار الاتحاد السعودي على ضمه الصيف القادم.