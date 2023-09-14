"سرقوني عدة مرات فأصبحت لا أتذكر" .. فيدال يتهم ريال مدريد بالسرقة!

عداوة ريال مدريد وفيدال

أثار أرتورو فيدال نجم نادي أتلتيكو باراناينسي جدلاً مرة أخرى بتصريحاته عن ريال مدريد في محادثة عبر قناته على منصة "تويتش".

اللاعب التشيلي الدولي تحدث مع الجماهير في فترة التوقف الدولي، وسأله أحد المتابعين عن التجربة التي عاشها مع مباريات فرقه ضد ريال مدريد.

اللاعب البالغ من العمر 37 عامًا سبق وأن ارتدى قمصان عديد الأندية الأوروبية من بينهم بايرن موينخ، يوفنتوس، برشلونة وإنتر ميلانو وواجه فريق ريال مدريد 16 مرة فاز في أربع مباريات فقط وتعادل في مثلهم وخسر ثماني لقاءات، مسجلًا ثلاث أهداف في شباك الملكي.

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وأعرب فيدال عن استيائه من القرارات التحكيمية خلال مواجهات النادي الإسباني قائلًا: "أحيانًا لست متأكدًا من أي مباراة حدثت بها مثل هذه اللقطات ضد ريال مدريد لقد تعرضت للسرقة في مسيرتي الكروية أمام الفريق الأبيض مرات عديدة، حتى أنني أحيانًا أنسى التفاصيل، لقد سرقوا فرقي مرات عديدة".

يذكر أن فيدال توج ببطولة الدوري الإسباني رفقة برشلونة موسم 2018/2019، كما ساهم في إقصاء الفريق الإسباني من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2014/2015 عندما كان لاعبًا في يوفنتوس.