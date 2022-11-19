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سرقة وعدم احترام مارادونا .. انتقادات لإعلانات كأس العالم "متعددة الأكوان"

هيثم محمد
12:54 م غرينتش+3 19‏/11‏/2022
Messi adidas rondo
إبداعات شركات الملابس الرياضية لا تعجب الكل

هاجم البعض من الجمهور الإعلانات الخاصة بالشركات المنتجة للملابس والمعدات الرياضية بسبب التقليد وعدم احترام الأساطير.

ونشرت "نايكي" إعلاناً يظهر نجوم اللعبة مثل رونالدو الظاهرة وكريستيانو وفيرجيل فان دايك في مباراة بين نسخ مختلفة، بينما انتهجت "أديداس" طريقاً مماثلاً ولكن مع ليونيل ميسي باستحضار كل نسخه الخمسة بكأس العالم معاً، ما يعتمد على تقنية تعدد الأكوان "multiverse".

وقال بعض الجماهير إن هناك تشابه بين الفكرتين من الأساس، بينما تذكر البعض الإعلان الخاص بالشركة الألمانية في مونديال 2006، والذي يتشابه كثيراً مع ذلك الخاص بنظيرتها الأمريكية للمونديال الحالي.

بينما لم يُعجب البعض باستخدام "أديداس" موسيقى "live is life" التي اشتهرت بلقطة إحماء دييجو أرماندو مارادونا في الدعايا الخاصة بميسي، واعتبروها تقليلاً من الأول.

وينطلق كأس العالم رسمياً في مساء الغد الأحد بحفل الافتتاح الذي سيتبعه اللقاء المرتقب بين المستضيفة قطر والإكوادور.

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