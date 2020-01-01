سرقة وجروح في الوجه بعد سطو مسلح على منزل ديلي آلي

تفاصيل السرقة بالإكراه لنجم توتنهام الإنجليزي

اقتحم مجموعة من اللصوص منزل صانع الألعاب الإنجليزي ونجم نادي توتنهام ديلي آلي صباح الأربعاء وسرقوا بعض المجوهرات والساعات.

واحتجر ديلي آلي داخل منزله وعاش دقائق من الرعب أثناء تهديده بسكين من قبل اللصوص قبل أن يسرقوا ما تمكنوا من سرقته ويفروا هاربين.

وحسب بعض المصادر الإنجليزية، فقد تعرض لاعب خط وسط توتنهام وإنجلترا لجرح في وجهه لكنه لم يتعرض لإصابة خطيرة أو بالغة.

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واقتحم رجلان ملثمان منزل ديلي آلي في شمال لندن بعد منتصف ليل الثلاثاء قبل أن يقوموا بتهديد نجم السبيرز الذي كان يجلس في العزل مع صديق الطفولة هاري هيكفورد.

وبعد مشاجرة عانى خلالها ألي من إصابة طفيفة في الوجه، أخذ الجانيان بعض المقتنيات من المنزل بما في ذلك المجوهرات والساعات قبل الفرار.

وفتحت الشرطة تحقيقًا بخصوص الأمر وقال المتحدث بسامها إنه تم استدعاء الشرطة في الساعات الأولى من فجر الأربعاء بعد أن فر السارقان.

وحول ذلك، وفي أول حديث لنجم توتنهام عن الحادثة قال: "شكرا على جميع الرسائل. تجربة مروعة ولكن كلنا بخير الآن. نقدر الدعم الذي حصلنا عليه"

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يذكر أن القائم بأعمال المنزل والبالغ من العمر 20 عامًا قد أصيب بجروح طفيفة في الوجه بعد اعتداء عليه ولكنه لم يكن بحاجة إلى الذهاب لمستشفى.