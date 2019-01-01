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دوري أبطال أوروبا

سرقة منزل أرتور أثناء مباراة برشلونة وليفربول

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Getty Images
لاعب برشلونة لم يشارك في المباراة وتعرض منزله لسطو مسلح
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

تعرض منزل أرتور ميلو، لاعب برشلونة، للسرقة أثناء مباراة فريقه أمام ليفربول في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

أرتور لم يشارك أمام ليفربول في ليلة الانتصار بثلاثية نظيفة على ملعب "كامب نو".

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إنّ اثنين ملثمين اقتحما منزل أرتور وهددوا أخوه بخنجر ومفك البراغي وقاموا بسرقة عدد من المجوهرات وساعات الروليكس.

وأشارت إلى أنّه لم يتم التعرف على الجناة إلا أنّه تم تصويرهم وجاري الكشف عنهم.

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جدير بالذكر أنّ هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها لاعب للسرقة أثناء مباراة في دوري أبطال أوروبا، إذ سبق أرتور كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، وتياجو سيلفا من باريس سان جيرمان وغيرهم.

 

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