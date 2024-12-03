"أنا بخير ولم أتعرض لإيذاء جسدي" .. مهاجم ليون يكشف ملابسات تعرضه لسطو مسلح في منزله

الشرطة لم تعثر على الجناة بعد

كشفت تقارير صحفية، ملابسات جديدة بشأن واقعة سرعة جورج ميكوتادزي، مهاجم ليون، والتي تمت تحت تهديد السلاح في منزله.

وتعرض مهاجم ليون للسرقة من شخصين ملثمين في منزله مساء الأحد الماضي، بعد ساعات فقط من اللعب مع ليون ضد نيس.

وذكرت شبكة "News.Az"، أن اللاعب الجورجي البالغ من العمر 24 عامًا تعرض لسطو مسلح ومع ذلك، لم يتم الاعتداء عليه جسديًا، حيث قام شخصان بسرقة مجوهرات وساعات ثمينة وملابس جلدية فاخرة من منزله.

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وأشارت الشبكة، إلى أن قيمة المسروقات الإجمالية تقدر بحوالي 207 آلاف جنيه إسترليني، بينما تجري الشرطة تحقيقاتها حيث تواصل البحث عن الجناة.

وفي هذا السياق، طمأن ميكاوتادزي، جمهور ليون على حالته بعد واقعة السرقة، مشيرًا إلى أنه بخير ولم يتعرض لأي إيذاء جسدي.

وانضم ميكاوتادزي إلى ليون في الصيف الماضي، قادمًا من ميتز مقابل 6.2 مليون جنيه إسترليني، وذلك بعد تألقه مع جورجيا في يورو 2024، حيث لعب 17 مباراة مع الفريق سجل خلالها 4 أهداف وقدم تمريرة حاسمة واحدة.