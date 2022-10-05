القرارات التحكيمية تُثير غضب برشلونة في دوري أبطال أوروبا.

قرر نادي برشلونة تقديم شكوى ضد حكم مباراة فريقهم أمام إنتر بدوري أبطال أوروبا إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا" بسبب شعورهم بالظلم من قرارت التحكيم.

برشلونة تعرض للهزيمة بهدف دون رد أمام النادي الإيطالي في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا، على ملعب سان سيرو، وقد تتسبب هذه الهزيمة في عدم إنهاء كتيبة البلوجرانا في أحد المراكز المؤهلة إلى الأدوار الإقصائية.

وشهد اللقاء إلغاء هدف للفريق الكتالوني، بداعي وجود لمسة يد، كما طالب لاعبو برشلونة بركلة جزاء في المباراة التي انتهت بنتيجة 1/0.

برشلونة يتحرك ضد ظلمه في دوري الأبطال

وأفادت صحيفة "آس" الإسبانية أن برشلونة ينوى بناءً على طلب الطاقم الفني وبموافقة مطلقة من جوان لابورتا رئيس النادي، تقديم بشكوى رسمية إلى "اليويفا" من خلال خدماتها القانونية مع الصور المضمنة.

وأشار التقرير الإسباني إلى أن هذه الخطوة يأخذها النادي الكتالوني لإظهار غضبهم الشديد على ما يعتبرونه "عمل فاضح من الظلم"، خاصة بسبب وجود الحكم بول فان بوكيل في غرفة حكم الفيديو المساعد، وهو نفسه من كان حكمًا في مباراة بايرن ميونخ والتى شهدت جدلًا بدورها حيث يرى النادي الكتالوني أحقيته في الحصول على ركلة جزاء.

وحسب التقرير فإن برشلونة سيطلب أيضًا من "اليويفا" إبعاد الحكم الهولندي عن مباريات الفريق سواء في الملعب أو في غرفة حكم الفيديو المساعد.

ويرى النادي أن إلغاء هدف بيدري بسبب وجود لمسة يد على أنسو فاتي، لا تستحق حيث جاءت الكرة في يد فاتي بشكل لا إرادي، بينما المطالبة بركلة جزاء ضد دينزل دومفريس ظهير الإنتر، والتى جاءت الكرة في يده الممتدة خارج نطاق جسده.

واختتم التقرير أن برشلونة لن يقم بإرسال هاتين اللقطتين الحاسمتين فحسب، بل سيتم أيضًا إرسال تدخل عنيف جدًا من هاكان تشالهان أوغلو على سيرجيو بوسكيتس في قصبة الساق كما يرى النادي أنه يوجد عدد كبير جدًا من الصدف، كانت لتسمح لهم بالانتصار، خاصة بالنظر إلى تواجد نفس الحكم في غرفة حكم الفيديو المساعد بميونخ وأيضًا في ميلانو.