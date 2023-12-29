سرقة الجاكيت وسرطان الاتحاد .. انتهاء الأزمة التي صدمت الجماهير!

أزمة شغلت الجماهير خلال السنوات الأخيرة

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انتهت أزمة شغلت الرأي العام الرياضي السعودي خلال السنوات الأخيرة، كان بطلها الأسطورة محمد نور، بجانب الإعلامي عدنان جستنيه، حيث صدمت الجماهير!

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وكان جستنيه قد هاجم محمد نور بقوة في وقت سابق، حيث وصفه بـ "سرطان الاتحاد"، ليرد عليه أسطورة الاتحاد ليذكره بواقعة سرقته لـ"جاكيت" أحد جماهير العميد.

وبعدها قام عدنان جستنيه برفع دعوى قضائية ضد محمد نور، يتهمه فيها بالتشهير به والمساس بحياته الخاصة، وإساءة استخدام الجوال بتصويره مقاطع ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بتدشين وسم "فين الجاكيت"، وهي القضية التي انتصر فيها أسطورة الاتحاد.

ولكن نشر الإعلامي محمد البكيري عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للصلح الذي تم بين جستنيه ومحمد نور، بعد سنوات من الصراع بينهما.

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ومن جانبه أعاد جستنيه تغريد الفيديو، مُعلقًا عليه: "صافية لبن"، في إشارة لانتهاء كل الخلافات بينه وبين محمد نور أسطورة نادي الاتحاد.

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