سرخيو راموس إلى الأهلي؟ تطور مثير بعد تدخل النصر والاتحاد

يبدو أن النجم الإسباني سيرخيو راموس مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي السابق، أصبح على أعتاب التواجد في دوري روشن السعودي 2022-2023، بعد منافسة بين الأهلي والنصر والاتحاد.
وانتهى عقد راموس مع نادي باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الماضي، وأصبح لاعبًا حرًا، ويحق له الانتقال إلى أي فريق.
وكشف الإعلامي التركي إكرم كونور عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، عن اقتراب راموس بشكل كبير من الانتقال إلى النادي الأهلي.
ونشر كونور صورة لراموس بقميص الأهلي، معلقًا عليها: "سيرخيو راموس قريبًا إلى الأهلي"، في إشارة إلى اقتراب توقيع النجم الإسباني على عقود انضمامه إلى الراقي.
وشهدت الساعات الماضية محاولات من جانب الاتحاد والنصر، لإقناع راموس بالانضمام إلى أحدهما، ولكن يبدو أن اللاعب الإسباني في طريقه نحو الأهلي.
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