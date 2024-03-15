"سذاجة" نجوم الأهلي تدمر يايسله .. والنصر نجح عندما اعترف كاسترو بالأخطاء!

النصر خطف فوزًا مهمًا من النادي الأهلي..

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"حياة أو موت".. هكذا دخل البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لنادي النصر، مواجهة الأهلي، مساء يوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 24 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

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كاسترو يواجه خطر الإقالة في أي وقت؛ بعد انهيار نتائج النصر في الفترة الأخيرة؛ والتي شهدت الابتعاد عن الهلال "متصدر الدوري" بـ12 نقطة، مع توديع مسابقة أبطال آسيا، من دور ربع النهائي.

لذلك.. كان الفوز أمام الأهلي على ملعب "الجوهرة المشعة" في مدينة جدة بالذات، أمرًا لا بديل عنه للمدير الفني البرتغالي؛ إذا أراد الاستمرار في منصبه، لأطول فترة ممكنة.

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وبالفعل.. تحقق لكاسترو ما أراده أمام الأهلي؛ حيث خطف فوزًا صعبًا للغاية، بهدف مقابل لا شيء؛ سجله الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، في الدقيقة 68 من عمر المباراة، من علامة الجزاء.

تراجع لويس كاسترو عن قناعاته أخيرًا

وفي طريقه لتحقيق هذا الفوز.. اضطر كاسترو إلى التراجع عن قناعته الفنية، والتي تحدث عنها كثيرًا، منذ بداية الموسم الرياضي الحالي، وحتى ما قبل مواجهة الأهلي.

المدرب البرتغالي الذي دائمًا ما يردد بأنه لن يلعب مدافعًا، وسيتبع الأسلوب الهجومي باستمرار؛ اضطر في الربع ساعة الأخيرة أمام قلعة الراقي، للرجوع إلى الخلف تمامًا، دفاعًا عن الهدف الذي سجله رونالدو.

حتى قبل هذا الهدف، وعلى الرغم من أن التشكيلة النصراوية كانت السمة الغالبة فيها أنها هجومية؛ إلا أن العالمي لأول مرة في هذا الموسم تقريبًا، يلعب بتوازن كبير بين الهجوم والدفاع.

هذا التوازن جعل النصر يحقق الفوز على الأهلي؛ حيث أن الإصرار الخاطئ لكاسترو، بالاعتماد على الهجوم وتجاهل الدفاع، كلف العالمي غاليًا، في الفترة الماضية.

كما أن مغامرة لويس كاسترو، باللعب بالجناح أيمن يحيى كـ"ظهير أيمن"، بدلًا من المصاب سلطان الغنام، كانت ناجحة للغاية؛ حيث أوقف اللاعب الشاب، خطورة النجم الأهلاوي، الفرنسي آلان سانت ماكسيمين.

النادي الأهلي وأخطاء نجوم الكارثية

أما الأهلي وعلى الرغم من أنه لم يكن سيئًا من الناحية التكتيكية بصفة عامة؛ إلا أن تراجع مستوى اللاعبين وأخطاءهم المتكررة؛ كانت السبب في الخسارة أمام النصر.

في الدفاع.. واصل البرازيلي روجر إيبانيز "كوارثه"، حيث ارتكب خطأ فادحًا في الشوط الأول، استغله كريستيانو رونالدو وسجل منه هدفًا؛ لولا تدخل تقنية الفيديو "فار"، التي ألغته.

وفي الشوط الثاني، ارتكب إيبانيز مرة أخرى خطأ ساذجًا ضد النجعي، احتسب الحكم على إثره، "ركلة جزاء" لمصلحة نادي النصر، والتي جاء منها الهدف الوحيد.

ولذلك.. لا بد أن يؤمن الأهلي، بأنه مهما فعل مدربه الألماني الشاب ماتياس يايسله، فإنه لن يستطيع النجاح، بمثل هذه الأخطاء الكارثية من نجوم الفريق، والتي تكررت كثيرًا، في الموسم الحالي.

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