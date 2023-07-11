سدد المبلغ المطلوب .. الأهلي يُغلق قضية مدافعه السابق

تخلص النادي السعودي أخيرًا من إحدى القضايا ضده

نجح النادي الأهلي السعودي أخيرًا في غلق ملف إحدى قضاياه التي صدر بها حكم نهائي من المحكمة الدولية الرياضية، وهي الخاصة بمدافعه السابق دانكلير.

الأهلي متورط في الكثير من القضايا والشكاوى حتى أن كاس أصدر قرارًا بمنعه من القيد لفترتي انتقال بسبب تكرار المخالفات من جانبه، وذلك قبل أن تقبل المحكمة بمبدأ التدابير الوقتية وتُعلق العقوبة.

صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن الإدارة الأهلاوية سددت المبلغ الذي صدر به حكم نهائي من كاس لصالح دانكلير، والبالغ 6.7 ملايين ريال سعودي، مشيرة إلى أن الهدف من ذلك إظهار حسن النية قبل النظر في الاستئناف المرفوع من قبلها، فيما يخص قضية الجامايكي لويس جرابان.

دانكلير كان قد تقدم بشكوى ضد الأهلي لفسخ عقده من جانب واحد دون وجه حق، وقد أكد اللاعب للرياضية تسديد النادي لمستحقاته وغلق القضية بالفعل.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة خالد العيسى تعمل خلال الفترة الحالية على إغلاق القضايا المتبقية على النادي، وعلى رأسها قضية البرازيلي جوزيف دي سوزا، التي صدر فيها حكم كاس بتغريم الأهلي مبلغ 22 مليون ريال.