سخط في برشلونة من اختيارات مدرب منتخب إسبانيا الأولمبي

نادي برشلونة ليس راضيًا عن اختيار لويس دي لا فوينتي مدرب منتخب إسبانيا الأولمبي.

يعيش منتخب إسبانيا حالة من الغضب بسبب قرار لويس دي لا فوينتي المدير الفني لمنتخب إسبانيا الأولمبي باستدعاء الثنائي بيدري وإريك جارسيا إلى القائمة المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية، طوكيو 2020.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" وعلى غلافها الأخير صباح السبت، كشفت عن استياء برشلونة من قرار دي لا فوينتي باستدعاء بيدري وإريك جارسيا إلى الأولمبياد، خاصة وأنها يخوضان حاليًا مع منتخب إسبانيا بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020".

ما هو السبب الأساسي لغضب برشلونة؟

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن برشلونة مستاء من عدم قيام مدرب منتخب إسبانيا الأولمبي بالتواصل مع النادي للاستفسار عن إمكانية ضم اللاعبين قبل استدعائهم رسميًا إلى القائمة المشاركة في أولمبياد طوكيو.

وترى إدارة برشلونة أن النادي قدم لفتة طيبة مع المنتخب عندما قرر رونالد كومان مدرب الفريق منح بيدري فترة راحة قبل نهاية الموسم من أجل الاستعداد بأفضل شكل ممكن لبطولة أمم أوروبا، وأن الرد باستدعاء اللاعب إلى الأولمبياد ليس مقبولًا.

ومن الواضح أن دي لا فوينتي لم يتصل بأي من الأندية التي قام باستدعاء لاعبيها، والتي تلعب في الدوري الإسباني، مثل فياريال وريال سوسييداد وأتلتيك بيلباو.

ما هي وضعية بيدري وإريك جارسيا؟

خلال موسم 2020-2021، لم يلعب إريك جارسيا تقريبًا مع مانشستر سيتي الإنجليزي، والذي انتقل منه إلى برشلونة بعد انتهاء عقده، وسيكون مرتاحًا حين يتوجه مع منتخب إسبانيا الأولمبي إلى طوكيو.

أما مع بيدري فالوضع مختلف تمامًا، حيث شارك اللاعب في 56 مباراة مع برشلونة قبل أن يتوجه مع منتخب إسبانيا إلى "اليورو"، وكان أحد الأعمدة الرئيسية للنادي الكتالوني ومع "لا روخا" كذلك في أمم أوروبا.

وتوجد رغبة قوية لدى بيدري باللعب في أولمبياد طوكيو، ومؤخرًا قام بتصوير نفسه مع باقي اللاعبين الذين ضمتهم قائمة لويس دي لا فوينتي ويتواجدون رفقة المنتخب الأول، وهم أوناي سيمون، وميكيل أويارزابال، وداني أولمو، وباو توريس، وإريك جارسيا.

كيف ستتحرك الأندية المتضررة من قرار دي لا فوينتي؟

صحيفة "as" الإسبانية أشارت إلى أن الأندية المتضررة من قرار لويس دي لا فوينتي باستدعاء لاعبيها فكرت في كتابة خطاب مشترك إلى الاتحاد الإسباني لكرة القدم، للتعبير عن الانزعاج من الدعوة المزدوجة لللاعبين للمشاركة في اليورو والأولمبياد، لكن الفكرة لم تمض في النهاية.