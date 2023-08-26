سخر من فريقه فانظر ماذا حدث .. مانشستر يونايتد "يقصف جبهة" أسطورة النادي!

رشا حسين
Rio Ferdinand Manchester United Getty Images
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ماذا حدث؟

سخر ريو فيردناند، أسطورة نادي مانشستر يونايتد السابق، من نتيجة مباراة الشياطين الحمر اليوم خلال الشوط الأول أمام نوتنجهام، بالجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتأخر مانشستر يونايتد بنتيجة 2-1، خلال الشوط الأول من مباراته أمام نوتنجهام، ولكنه حول تأخره لفوز مثير بنتيجة 3-2، ليحقق فوزه الثاني ببداية مشواره بالموسم الجديد من الدوري الإنجليزي.

ونشر فيردناند، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "أكس" أثناء لعب المباراة قائلًا: " أنا ذاهب للنوم" في إشارة واضحة منه على عدم رضاه عن أداء الفريق.

ليرد عليه الحساب الرسمي لفريق مانشستر يونايتد بعد فوزهم: بعباراة :" استيقظ استيقظ".

ورغم فوز مانشستر يونايتد بمبارتين وخسارته مباراة واحدة من ثلاث جولات حتى الآن، واحتلاله المركز السادس بجدول الترتيب برصيد 6 نقاط، إلا أنه يتعرض لانتقادات قوية بسبب بدايته التي يصفها البعض بالضعيفة.

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