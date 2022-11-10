سخر من سيميوني و"هراء" بيريز في السوبرليج .. بيكيه ينفجر مع إيباي

تصريحات قوية من نجم برشلونة عقب اعتزاله

خرج نجم برشلونة جيرارد بيكيه بتصريحات قوية في سهرة الأربعاء بعد مشاركته في بث حي على تويتش مع صديقه إيباي ناقش فيه مسألة اعتزاله وعدة أمور هامة.

بيكيه أثار الجدل في مباراته الأخيرة مع برشلونة بعد أن تعرض للطرد دون حتى أن يلعب بسبب سب الحكم بحسب تقارير للإعلام الإسباني.

وقال قلب الدفاع عن واقعة طرده: "لم أقم بذلك (سب الحكم)، ولست مطالباً للرد ولكن سأفسر، ذهبت للحديث معه لأن التحكيم ظلمنا في طرد ليفاندوفسكي والهدف الأول لهم، قلت له إنه دائماً يؤذينا ولم أقم بإهانته ولكن قام بطردي، ثم ذهبت لغرف خلع الملابس المجاورة لغرفة الحكم وأحدهم قال ذلك السباب وسمعه الحكم وقرر أن من قاله أنا".

وعلق بيكيه ساخراً على ربطه بأتلتيكو مدريد: "أنا ألعب مع سيميوني؟ ربما مع ريال بيتيس أو فريق يعرف يلعب الكرة من الخلف ولكن هذا أتلتيكو مدريد، من قال ذلك أضحكني ولا يملك أدنى فكرة، أنا لن ألعب لأي فريق غير برشلونة".

ووجه بيكيه رسالة لرئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز: "أتفق معه أن الكرة تعمل بشكل مختلف الآن، ولكن طريقة تقديمه للسوبرليج ليج هراء كبير، لم أفهم حواره في إل شيرينجيتو وقتها، نعم كرة القدم بحاجة لتغيير الثوابت الحالية، وقت أقصر ومتعة أكثر، 90 دقيقة كثيرة، وإذا لم تستطع تقليل الوقت، إذاً نجعل القواعد أكثر إثارة".

وعلق المدافع المعتزل كذلك على فكرة تواجده في كأس العالم: "قائمة إنريكي؟ لم أتحدث مع أحد والأمر يعتمد على الاتحاد ولا أعرف متى تخرج، لم أفكر حقاً بالأمر، كل ما فكرت فيه مؤخراً هو الوداع".