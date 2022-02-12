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سخر من الحكم واحتفل أمامه .. تصرف غريب من فالفيردي نجم ريال مدريد!

علي رفعت
11:38 م غرينتش+3 2‏/12‏/2022
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بعد أن أهدر أندريه أيو ركلة الجزاء تصرف فالفيردي بالشكل الأغرب.

شهدت مواجهة المنتخب الغاني أمام نظيره الأوروجوياني تصرفًا غريبًا من اللاعب فيديريكو فالفيردي نجم وسط ملعب ريال مدريد والمنتخب الأوروجوياني.

جاء هذا عقب أن أضاع اللاعب أندريه أيو نجم منتخب غانا ركلة جزاء في بداية المباراة، حيث ذهب فالفيردي بشكل مباشر إلى حكم المباراة.

وبدأ لاعب ريال مدريد في الاحتفال بجنون أمام الحكم وبدأ في النظر له بشكل مستمر قبل أن يذهب ليؤدي دوره في الملعب بعد أن بادله الحكم النظرات.

وكان الحكم قد احتسب ركلة الجزاء لصالح غانا بعد العودة إلى تقنية الفيديو، لكن آيو سددها ونجح حارس مرمى أوروجواي في التصدي لها.

اللقطة تظهر بوضوح بعد ضربة الجزاء من هنا:

جدير الذكر أن اللقاء انتهى بفوز أوروجواي بهدفين مقابل لا شيء، لكن ذلك الفوز لم يصعد بهم إلى دور الـ 16 عقب فوز كوريا الجنوبية على البرتغال.

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