ماذا عن ريال مدريد؟ .. نجم ليفربول يثير الجدل بمحادثة علنية مع أرنولد!

نجم ليفربول يسخر من أنباء انتقال أرنولد لريال مدريد...

ازدادت التكهنات حول مستقبل ترينت ألكساندر أرنولد، لاعب ليفربول، وارتباطه بالرحيل عن صفوف الريدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وسط اهتمام من ريال مدريد.

وعاد اللاعب الإنجليزي، للمشاركة في تدريبات فريقه أثناء المعسكر التحضيري للموسم الجديد، والمقام في الولايات المتحدة الأمريكية، وسخر منه زميله داروين نونيز، بعد أنباء انضمامه إلى ريال مدريد.

والتقطت عدسات الكاميرات، مقابلة للثنائي قبل مشاركتهما في مران الريدز، قال فيها نونيز مازحًا مع أرنولد: "وريال مدريد؟ وداعًا".

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ومن جانبه رحب أرني سلوت، المدير الفني الجديد للريدز، بعودة أرنولد إلى الفريق مرة أخرى، وجاهزيته للتدريبات، وأكد مدرب فينورد السابق، أنه تحدث مع اللاعب الإنجليزي عن الأسلوب الجديد للفريق، والدور الجديد الذي سيقوم به أرنولد.

جدير بالذكر أن أرنولد، يستعد مع ليفربول لختام الجولة التحضيرية بمواجهة إشبيلية يوم الأحد المقبل، على أن يحل ضيفًا أمام إيبسويتش تاون، يوم السبت 17 أغسطس في أولى جولات الدوري الإنجليزي.