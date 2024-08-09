"سخرية ونفاق" .. الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات تكشف فضيحة أمريكية

3 حالات على الأقل تورط الوكالة الأمريكية

أصدرت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات "وادا"، بيانًا صارمًا للتعليق على تقارير صحفية أكدت أن الوكالة الأمريكية، سمحت لعدد من رياضييها بالمنافسة لسنوات رغم ثبوت إيجابية عيناتهم للمنشطات.

وشكك البيان في نزاهة الوكالة الأمريكية لمكافحة المنشطات، حيث وصف ما قامت به بأنه انتهاك مباشر للقانون العالمي وقواعده الخاصة.

وقالت الوكالة في بيانها إنها "وجدت 3 حالات على الأقل سمح فيها لرياضيين ارتكبوا انتهاكات خطيرة للمنشطات بمواصلة المنافسة لسنوات، بينما عملوا كعملاء سريين لوكالة مكافحة المنشطات الأمريكية".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشارت "وادا" إلى أنه "من السخرية والنفاق" أن تشكك الوكالة الأمريكية في منظمات المنشطات الأخرى بينما تسمح للغشاشين بالمنافسة.

وتابع البيان: "علاوة على ذلك، عندما علمت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات أخيرًا بهذه الممارسة في عام 2021، بعد سنوات عديدة من بدايتها"، أمرت الوكالة الأمريكية لمكافحة المنشطات بالتخلي عنها.

وواصلت الوكالة: "في إحدى الحالات، اعترف رياضي من النخبة، شارك في التصفيات الأولمبية والأحداث الدولية في الولايات المتحدة، بتناول المنشطات والإيبو ولكن سُمح له بمواصلة المنافسة. لم يتم الإعلان عن قضيته أبدًا، ولم يتم استبعاد النتائج وسمح له بالاحتفاظ بجائزته المالية".

وأردف البيان: "عندما اعترفت الوكالة الأمريكية أخيرًا بالحقائق، قالت إن نشر القضية من شأنه أن يعرض سلامة الرياضي للخطر، وطلبت من الوكالة العالمية الموافقة على عدم الكشف عن الاسم. لم يكن أمامنا خيار سوى الموافقة، بعد التحقق من مصداقية التهديد الأمني".

وختم: "في حالة أخرى تتعلق برياضي بارز، لم تقم الوكالة الأمريكية بإخطار الوكالة العالمية مطلقًا بقرارها برفع الإيقاف المؤقت، على الرغم من مطالبتها بذلك بموجب القانون. (وادا) لم تكن لتسمح بذلك أبدًا".