سخرية لاذعة من مانشستر سيتي بسبب محاكمة الـ 115 مخالفة مالية!

الجميع يسخر من مانشستر سيتي...

تعرض نادي مانشستر سيتي، إلى سخرية كبيرة بسبب مواجهته لعدد كبير من قضايا انتهاك قواعد اللعب المالي النظيف، وتهديده بعقوبات صارمة.

TOD

ويواجه مانشستر سيتي، 115 تهمة انتهاك القواعد، وبدأت صباح اليوم الإثنين أولى جلسات الاستماع في القضية والتي تعرف إعلاميًا باسم "محاكمة القرن"، عن مخالفات وقعت بين 2009 و2018.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأصبح مانشستر سيتي، مهددًا بخصم 100 نقطة من رصيده بالدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى حرمانه من ألقابه التي حققها أثناء فترة المخالفات، وقد يصل الأمر لهبوطه إلى الدرجة الأولى.

ونشر حساب "بادي باور" على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، صورة يسخر فيها من الفريق الإنجليزي، عندما تواجد بعض المحاميين أمام ملعب الاتحاد وكتب: "الصورة الجماعية التقليدية قبل الاختبار الأكبر لمانشستر سيتي هذا الموسم".

تابعوا أقوى الدوريات الأوروبية ومنافساتها عبر TOD

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي، يستعد لبداية رحلته في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، عندما يستضيف إنتر الإيطالي، في الجولة الأولى من المسابقة مساء الأربعاء القادم.