سخرية قاسية من تألق عمر السومة في قطر .. وكشف خطته ضد الأهلي عند الرحيل

ماذا فعل عمر السومة عند الرحيل من الأهلي؟!

"هل سيستمر النجم السوري عمر السومة مع النادي الأهلي السعودي أم سيرحل؟".. سؤال ينتظر الآلاف من عشاق الفريق الأول لكرة القدم، الإجابة عليه بشكل رسمي، خلال الأيام القليلة القادمة.

السومة انضم إلى الأهلي في 2014، قادمًا من نادي القادسية الكويتي، وأصبح الهداف التاريخي للفريق "محليًا وخارجيًا"؛ قبل أن يرحل في صيف العام الماضي، إلى العربي القطري، ولمدة موسم رياضي واحد فقط على سبيل الإعارة، بسبب هبوط الراقي.

وعن ذلك يقول الإعلامي الرياضي مبارك الشهري: "النجم السوري استهدف استقرار غرفة ملابس النادي الأهلي؛ بعد رحيله مباشرة".

وأشار الشهري في تصريحات عبر برنامج "الحصاد الرياضي"، إلى أن عمر السومة، خرج بتصريحات خطيرة بعد انتقاله إلى العربي، كانت كفيلة بأن تهدم استقرار الفريق الأهلاوي.

وحذر الإعلامي الرياضي، من استمرار السومة مع الأهلي، في الموسم الرياضي القادم؛ قائلًا: "إذا تم الاستقرار على بقاء اللاعب، حتى نهاية عقده في 2024؛ يجب على رئيس النادي خالد العيسى، أن يتدخل فورًا، ويسيطر على تصريحاته".

وبخصوص استعادة اللاعب مستواه في الدوري القطري.. قال مبارك الشهري ساخرًا: "بعمري هذا.. سأصبح هدافًا للمسابقة، الدفاعات هناك ضعيفة للغاية".