صورة | بـ"سخرية قوية" .. سلمان الفرج يرد على مطالب إنقاذ مسيرته بعد الرحيل عن الهلال

مستقبل سلمان الفرج "غامضًا" حتى الآن..

رد القائد السعودي الكبير سلمان الفرج، على مزاعم انهيار مسيرته الكروية؛ بعد الرحيل عن صفوف عملاق الرياض الهلال، خلال صيف العام الحالي.

الهلال أعلن منذ أيام قليلة، "الاستغناء" عن الفرج؛ الذي تدرج في مختلف فئات النادي السنية، قبل الصعود إلى الفريق الأول لكرة القدم، عام 2008.

وألمح الفرج في رسالة عبر حسابه الرسمي بتطبيق "سناب شات"، مساء يوم الخميس، إلى أنه لا يحتاج إلى إنقاذ مسيرته الكروية، بعد الرحيل عن الزعيم الهلالي؛ لأنه حقق كل شيء بالفعل.

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وكتب القائد السعودي الكبير؛ ساخرًا: "أنقذ مسيرتي؟!.. ضحكتني وأنا تعبان وماني فاضي"، مطالبًا هؤلاء الذين يناشدونه بإنقاذ مسيرته، بأن يجدوا هم ما ينقذ مسيرتهم.

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وارتبط اسم سلمان الفرج، بالانتقال إلى العديد من الأندية السعودية بعد الرحيل عن الهلال؛ أهمها: الأهلي والقادسية، بالإضافة إلى فريق نيوم، الناشط في دوري يلو للدرجة الأولى.

أيضًا.. تضاربت الأنباء بشأن إمكانية انتقال الفرج إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، من عدمه؛ خاصة أن العالمي كان يحلم بضم اللاعب منذ العديد من السنوات.