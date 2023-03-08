فيديو | سخرية المنافسين تطوله .. تصريح بريء يوقع لاعب الأهلي في الخطأ!

مراد خضري سجل هدف الأهلي الثاني في المباراة في ظهور مميز للاعب الشاب، لكنه لم يسلم من جماهير الأندية المنافسة

ربما قلة خبرة مراد خضري؛ لاعب الأهلي السعودي الشاب، ما أوقعته في هذا الموقف، وقد تكون تصيد منافسي الراقي للأخطاء وتحريف الكلام هو السبب في السخرية الحالية من اللاعب.

الراقي حقق الفوز أمس الثلاثاء، أمام نجران بثنائية نظيفة، ضمن الجولة الـ24 من دوري يلو للدرجة الأولى.

بهذا الفوز ارتقى الأهلي للصدارة، ليخرج خضري، صاحب الهدف الثاني في المباراة، عبر حساب ناديه على تطبيق "سناب شات" قائلًا: "هذا مكاننا الطبيعي"، في إشارة إلى قمة الترتيب.

لكن المنافسون سخروا منه بشكل كبير، إذ كتب حساب يُدعى "عبد اللطيف": "لا يكون متصدرين البريميرليج، ايه مكانكم الطبيعي صدارة دوري يلو"، بينما كتب حساب "توأم روحي": "أصدق مقولة"، وبدأت حملة التقليل من الأهلي وأخذ تصريح اللاعب منحنى مختلف كليًا عن المقصود به.

جدير بالذكر أن الراقي يتصدر جدول الترتيب حاليًا برصيد 52 نقطة متفوقًا بفارق نقطتين على أقرب منافسيه، مع بقاء عشر جولات على نهاية الموسم.