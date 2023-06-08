سخرية من الجميع .. إعلان قوي اللهجة من إنتر ميامي عن انضمام ميسي

كيف أعلن إنتر ميامي ضم ميسي؟

أعلن نادي إنتر ميامي الأمريكي عن التعاقد مع قائد منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي بطريقة ظريفة وساخرة؛ لم يعلنها بشكل مباشر بل سخر من كل من استبعدهم من المنافسة للظفر بخدمات ليو.

وأعلن ليونيل ميسي بنفسه، أمس الأربعاء، عن انتقاله واختياره لنادي إنتر ميامي بعد شائعات كثيرة ربطته بالعودة إلى برشلونة أو الانتقال للعب في السعودية.

ليونيل ميسي يكشف أسباب تفضيل إنتر ميامي على برشلونة

إعلان إنتر عن قدوم ميسي جاء في فيديو قصير تناول معظم ما كتبته الصحف العالمية والصحافيين عن اقتراب ليو من العودة إلى برشلونة، أو تفاصيل العرض السعودي لقائد منتخب الأرجنتين، مع استبعاد كبير لعرض إنتر ميامي الذي ربح في النهاية.

وبات ميسي لاعبًا حرًا بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم، ليُنهي عامين من اللعب مع الفريق الباريسي.

وعقب إعلان ميسي انضمامه لإنتر معللًا أسبابه، ومؤكدًا أن إدارة برشلونة لم تبذل كل ما في وسعها لإعادته ومشككًا في أن العودة كانت ممكنة من الأساس، أصدر برشلونة بيانًا هاجم فيه هدافه التاريخي بشكل خفي وبأنه يبحث عن اللعب في دوري دون ضغوطات.